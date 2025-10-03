Oro va rumbo a su séptima alza semanal por cierre Gobierno EEUU, expectativas de recorte tasas

Por Noel John y John Biju

3 oct (Reuters) - Los precios del oro subieron el viernes, rondando máximos históricos y encaminándose a una séptima subida semanal consecutiva, apoyados por las crecientes preocupaciones sobre el impacto económico de un prolongado cierre del Gobierno de Estados Unidos y las expectativas de recortes de tasas.

* El oro al contado subió un 0,5% a US$3876,55 la onza a las 1448 GMT, tras alcanzar un máximo histórico de US$3896,49 el jueves. En la semana, los precios han subido más de un 2%.

* Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre subieron un 0,9% hasta US$3902,60 la onza.

* El Senado de Estados Unidos votará de nuevo sobre los planes demócratas y republicanos enfrentados para poner fin al cierre del Gobierno, que entra en su tercer día, aunque no hay indicios de que ninguno de los planes vaya a ser aprobado.

* El informe clave de nóminas no agrícolas de Estados Unidos, cuya publicación estaba prevista inicialmente para el viernes, ha sido pospuesto, dejando a los inversores apoyarse en indicadores alternativos que apuntan a un enfriamiento del mercado laboral y mantienen las expectativas de un inminente recorte de tasas.

* Los inversores valoran en un 98% la probabilidad de una reducción de tasas de 25 puntos básicos en octubre y en un 90% la probabilidad de otro recorte similar en diciembre, según la herramienta FedWatch de CME Group.

* El oro, a menudo utilizado como depósito de valor seguro en tiempos de incertidumbre, prospera en un entorno de tasas de interés bajas y ha subido más de un 47% en lo que va de año.

* Por otra parte, la plata al contado subió un 1,8% a US$47,81 la onza, el platino ganó un 2% a US$1601,05 la onza y el paladio avanzó un 2,1% a US$1266,87 la onza. (Reporte de Anmol Choubey y Anushree Mukherjee en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Juana Casas)