Oro vuelve a superar los US$4000 por onza tras advertencia de Trump a China
- 1 minuto de lectura'
(.)
Por Anushree Mukherjee y Anmol Choubey
10 oct (Reuters) - El oro volvió a superar el nivel de los 4000 dólares la onza el viernes, culminando su octava subida semanal consecutiva, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a China de posibles nuevos aranceles, lo que elevó la demanda por activos de refugio.
* El oro al contado ganó un 0,8%, a 4007,39 dólares por onza, a las 1518 GMT, acumulando un avance del 3,2% en la semana tras tocar el miércoles un máximo histórico de 4059,05 dólares, gracias a su estatus como cobertura en tiempos de incertidumbre.
* Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre avanzaban un 1,3%, a 4024,4 dólares.
* Los riesgos geopolíticos, las fuertes compras de los bancos centrales, las entradas de fondos cotizados, las expectativas de recortes de tasas en Estados Unidos y las incertidumbres relacionadas con el comercio han apoyado el reciente repunte del lingote.
* Trump dijo el viernes que no hay razón para reunirse con su par chino, Xi Jinping, dentro de dos semanas en Corea del Sur, tal y como estaba previsto. Estados Unidos está evaluando un enorme aumento de los aranceles a las importaciones chinas, agregó en una publicación en su plataforma Truth Social.
* Los mercados también están vigilando de cerca los riesgos relacionados con el posible colapso del Gobierno francés y la paralización parcial del Gobierno estadounidense.
* Por su parte, el dólar caía un 0,6%, abaratando el precio del lingote para los compradores con otras monedas.
* En otros metales preciosos, la plata avanzaba un 2,2%, a 50,21 dólares la onza, un día después de tocar un máximo histórico de 51,22 dólares y con un avance anual acumulado del 70%; el platino subía un 0,3%, a 1622,61 dólares, y el paladio sumaba un 2,8%, a 1445 dólares.
(Editado en español por Carlos Serrano)
Otras noticias de Donald Trump
- 1
El Congreso de Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte
- 2
Scaloni busca un 5: los nombres que maneja para que los “intocables” de hoy no bajen la guardia rumbo al Mundial
- 3
Tendría que vivir dos años pero logra acercarse a los 40: en su ADN está el secreto
- 4
Premio Nobel de la Paz 2025 para María Corina Machado por su lucha por la democracia en Venezuela