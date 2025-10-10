Oro vuelve a superar los US$4000 por onza tras advertencia de Trump a China

(.)

Por Anushree Mukherjee y Anmol Choubey

10 oct (Reuters) - El oro volvió a superar el nivel de los 4000 dólares la onza el viernes, culminando su octava subida semanal consecutiva, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a China de posibles nuevos aranceles, lo que elevó la demanda por activos de refugio.

* El oro al contado ganó un 0,8%, a 4007,39 dólares por onza, a las 1518 GMT, acumulando un avance del 3,2% en la semana tras tocar el miércoles un máximo histórico de 4059,05 dólares, gracias a su estatus como cobertura en tiempos de incertidumbre.

* Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre avanzaban un 1,3%, a 4024,4 dólares.

* Los riesgos geopolíticos, las fuertes compras de los bancos centrales, las entradas de fondos cotizados, las expectativas de recortes de tasas en Estados Unidos y las incertidumbres relacionadas con el comercio han apoyado el reciente repunte del lingote.

* Trump dijo el viernes que no hay razón para reunirse con su par chino, Xi Jinping, dentro de dos semanas en Corea del Sur, tal y como estaba previsto. Estados Unidos está evaluando un enorme aumento de los aranceles a las importaciones chinas, agregó en una publicación en su plataforma Truth Social.

* Los mercados también están vigilando de cerca los riesgos relacionados con el posible colapso del Gobierno francés y la paralización parcial del Gobierno estadounidense.

* Por su parte, el dólar caía un 0,6%, abaratando el precio del lingote para los compradores con otras monedas.

* En otros metales preciosos, la plata avanzaba un 2,2%, a 50,21 dólares la onza, un día después de tocar un máximo histórico de 51,22 dólares y con un avance anual acumulado del 70%; el platino subía un 0,3%, a 1622,61 dólares, y el paladio sumaba un 2,8%, a 1445 dólares.

