Oro y plata alcanzan máximos por temor a nuevos aranceles de EEUU

El oro y la plata alcanzaron el lunes precios récord tras las amenazas de Donald Trump de imponer aranceles a varios países europeos, que se oponen a que Estados Unidos tome el control de Groenlandia.

Durante la sesión matinal de las bolsas asiáticas se produjo una carrera hacia los activos refugio, lo que llevó el precio del oro a US$ 4690,59 la onza, mientras que la plata alcanzó los US$ 94,12 la onza.

El presidente estadounidense atizó las tensiones geopolíticas al insistir en que Washington tomará control de Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca, alegando motivos de seguridad nacional ante los avances rusos y chinos en el Ártico.

El viernes pasado, tras un intento fallido de resolver las diferencias con las autoridades de la isla ártica y de Dinamarca, Trump anunció que impondría aranceles contra ocho países por oponerse a sus demandas.

Precisó que a partir del 1 de febrero impondría aranceles de 10% sobre las importaciones de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia.

Estos gravámenes subirían a 25% para el 1 de junio si siguen oponiéndose, indicó Trump.

En reacción, el precio del oro y de la plata, considerados inversiones refugio, aumentó, mientras el dólar se depreció y los futuros europeos y estadounidenses se hundieron.

Las bolsas de Tokio, Hong Kong, Shanghái, Sídney, Singapur y Wellington cayeron en la apertura del lunes. No obstante, se registraron aumentos en las bolsas de Seúl y Taipéi.

- Posibles respuestas -

Ante la gravedad de la situación, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, anunció una cumbre extraordinaria de los líderes de la Unión Europea "en los próximos días", tras una reunión de emergencia de los embajadores de los países del bloque.

"Juntos, nos mantenemos firmes en nuestro compromiso de defender la soberanía de Groenlandia y el Reino de Dinamarca", señaló por su parte la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en X.

Paralelamente a la búsqueda de una solución diplomática, los países europeos pidieron a la Comisión Europea (el brazo ejecutivo del bloque) que examine posibles respuestas.

El presidente francés, Emmanuel Macron, indicó que tenía la intención de solicitar la activación del poderoso instrumento anticoacción de la UE en caso de nuevos aranceles estadounidenses.

Este instrumento, llamado "bazuca comercial", permite limitar las importaciones de un país o su acceso a ciertos mercados públicos y bloquear ciertas inversiones.

Otra posible respuesta para los países de la UE sería reactivar medidas de represalia sobre una lista por valor de 93 millones de euros (US$ 108 millones) en productos estadounidenses.

Charu Chanana, estratega jefe de inversiones en Saxo Markets, señaló que el punto clave será ver si la situación pasa de la retórica a medidas concretas.

"No es lo mismo mencionar el instrumento anticoacción como una señal simbólica que activarlo realmente como una medida formal", señaló.