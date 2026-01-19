Oro y plata alcanzan récords tras amenaza arancelaria de Trump por Groenlandia

Por Pablo Sinha

19 ene (Reuters) -

El oro y la plata tocaron máximos históricos el lunes, impulsados por una huida hacia la seguridad después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió de aranceles adicionales a algunos países europeos en su disputa sobre Groenlandia.

* A las 1508 GMT el oro al contado ganaba un 1,6%, a US$4.669,69 por onza, tras tocar un pico de US$4.689,39. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en febrero avanzaban un 1,7%, a US$4.689,39.

* Trump amenazó el sábado a varios aliados europeos con una serie de aranceles crecientes, a menos que se permita a Estados Unidos comprar Groenlandia, intensificando una disputa sobre la vasta isla ártica de Dinamarca.

* "Cuando resurgen los riesgos institucionales y políticos, los mercados tienden a reaccionar con rapidez reasignándose hacia activos de refugio, con el oro emergiendo una vez más como la opción preferida", dijo Linh Tran, analista senior de mercados de XS.com.

* Los mercados bursátiles y el dólar caían a medida que las amenazas arancelarias de Trump aumentan el apetito de los inversores por el oro, el yen y el franco suizo como activos de refugio, en un movimiento general de aversión al riesgo en todos los mercados.

* El oro suele tener un buen desempeño en tiempos de incertidumbre geopolítica y económica, así como en entornos de tasas de interés bajas. Ganó más de un 64% en 2025 y acumula un alza superior al 8% desde principios de año.

* En otros metales preciosos, la plata al contado mejoraba un 4,4% a US$93,93, después de alcanzar un máximo histórico de US$94,10. El metal blanco ha trepado más de un 31% en lo que va de año.

* El platino al contado subía un 2% a US$2.374,85 la onza, y el paladio sumaba un 1,2%, a US$1.820,50.

(Editado en español por Carlos Serrano y Javier Leira)