Oro y plata amplían baja, aumento de margen de la CME aviva liquidación

Por Noel John

2 feb (Reuters) - Los precios del oro y la plata cayeron el lunes, ya que el aumento de los requisitos de margen de la CME se sumaba a la presión vendedora tras la liquidación de la semana pasada provocada por la nominación de Kevin Warsh como nuevo presidente de la Reserva Federal.

* El oro al contado bajaba un 5,2% a US$4.613,99 por onza a las 16:00 GMT, recuperándose de una caída de casi el 10% registrada anteriormente en la sesión. El oro perdió más del 9,8% el 30 de enero, en su mayor caída diaria desde 1983.

* El oro ha perdido unos US$900 desde que alcanzó su máximo histórico de US$5.594,82 el 29 de enero, lo que ha borrado la mayor parte de las ganancias de este año.

* Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en abril bajaban un 2,3% a US$4.636,90 por onza.

* La plata al contado se hundía un 10,4% a US$75,79, recuperándose algo de una caída del 15% registrada a primera hora del lunes. Ha cedido alrededor de un 37% desde que alcanzó su máximo histórico de US$121,64 la semana pasada.

* La CME anunció el 30 de enero un aumento de los márgenes de sus futuros sobre metales preciosos y dijo que los cambios entrarían en vigor tras el cierre del mercado el lunes.

* El índice dólar ampliaba su avance de la pasada después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó al exgobernador de la Reserva Federal Kevin Warsh como su candidato a jefe de la entidad, lo que encarece el oro, que cotiza en el billete verde, para los compradores extranjeros.

* Aunque los inversores esperan que Warsh se incline por recortar las tasas de interés, prevén que endurecerá el balance de la Fed, una medida que suele favorecer al dólar.

* El platino al contado caía un 3,3% a US$2.090,80 por onza después de alcanzar un récord de US$2.918,80 el 26 de enero; mientras que el paladio bajaba un 2,7% a US$1.652,25.

(Reporte de Noel John en Bangalore; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Javier Leira)