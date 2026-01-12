Oro y plata baten récords tras investigación de Reserva Federal de EEUU

El oro y la plata alcanzaron el lunes cotizaciones récord luego de que el Departamento de Justicia estadounidense anunciara una investigación de la Reserva Federal, lo que generó temores de una pérdida de autonomía del banco central.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, confirmó el domingo que podría enfrentar cargos penales en el marco de la campaña de presión del presidente Donald Trump sobre las decisiones de política monetaria.

El oro alcanzó los US$ 4.600 la onza y la plata llegó a US$ 85, ambos precios récord, cuando los inversores buscaron refugios seguros ante la incertidumbre política en Estados Unidos.

"La amenaza de cargos penales es una consecuencia de que la Reserva Federal fije las tasas de interés basándose en nuestra mejor evaluación de lo que servirá al público, en lugar de seguir las preferencias del presidente" Trump, dijo Powell en el comunicado.

La Fed ha dicho que pretende mantener las tasas de interés en su reunión de finales de enero, mientras Trump presiona por una reducción, pese a que la inflación en Estados Unidos permanece por encima de la meta de 2%.

Powell indicó que la Fed recibió citaciones de un gran jurado como parte de una investigación sobre supuestas irregularidades en la renovación de edificios de la institución en Washington.

Trump ha dicho que las renovaciones excedieron los costos previstos, lo que Powell niega.

"Las citaciones marcan una ruptura clara en la frontera mantenida durante mucho tiempo entre la política y la política monetaria, una línea que los mercados antes asumían intocable", comentó a la AFP Stephen Innes, de SPI Asset Management.

"Los inversores no están sopesando tanto la probabilidad de acusaciones como el riesgo de que la presión política se haya infiltrado en la toma de decisiones de la Fed", agregó Innes.