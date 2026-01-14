Oro y plata siguen subiendo mientras persiste la incertidumbre

Por Pablo Sinha

14 ene (Reuters) - El oro y la plata volvieron a subir el miércoles debido a que la incertidumbre geopolítica y económica impulsó a los inversores a refugiarse en activos seguros, mientras que las expectativas de recortes de tasas de interés de la Reserva Federal añadieron un nuevo impulso a los precios.

* El oro al contado subió un 0,7% y se situó en US$4619,73 por onza a las 1608 GMT, tras haber alcanzado anteriormente en la sesión un máximo histórico de US$4641,40.

* Los futuros del oro estadounidense para entrega en febrero subieron un 0,6% hasta los US$4626,40.

* "Todos los caminos conducen al oro y la plata", dijo Alex Ebkarian, director de operaciones de Allegiance Gold, citando la demanda de diversos compradores y señalando que el mercado se encuentra en una fase alcista estructural.

* El oro, que no devenga intereses, suele comportarse bien en periodos de bajas tasas de interés y mayor incertidumbre.

* En el plano político, Irán advirtió a sus vecinos que albergan tropas estadounidenses que atacaría si Washington interviene por las protestas en el país.

* En tanto, funcionarios de Dinamarca y Groenlandia se reunirán con el vicepresidente estadounidense JD Vance después de que Donald Trump renovara las demandas de control sobre la isla por parte de Estados Unidos.

* Mientras tanto, datos mostraron que las ventas minoristas de Estados Unidos subieron por encima de las expectativas en noviembre, mientras que el IPP cumplió con las previsiones mensuales pero superó las estimaciones anuales, después de las cifras más débiles de lo esperado del IPC subyacente de diciembre publicadas el martes.

* Por su parte, los operadores siguieron anticipando dos recortes de los tipos este año.

* Las preocupaciones sobre la independencia de la Fed se mantuvieron. Los jefes de los bancos centrales de todo el mundo se alinearon el martes en apoyo del presidente de la Fed, Jerome Powell, después de que la administración Trump lo amenazara con una acusación penal.

* La plata al contado se disparó un 5,6% a US$91,80 la onza, tras escalar un máximo histórico de US$92,23.

* "Anticipamos cierta volatilidad, pero veo que la plata a 100 dólares no es diferente que a 90 dólares. Nuestra previsión a corto plazo se sitúa entre 100 y 144 dólares", declaró Ebkarian, quien añadió que es probable que los metales mantengan su tendencia alcista durante el primer trimestre.

* El platino al contado subió un 2,9% a US$2391,43 la onza, mientras que el paladio subió un 0,4% a US$1832,25 la onza.

(Reporte de Pablo Sinha en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Natalia Ramos)