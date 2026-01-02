Ørsted impugna la congelación en EE. UU. de su proyecto eólico marino de US$5.000 millones

OSLO, 2 ene (Reuters) - La empresa energética danesa Ørsted dijo el viernes que iba a impugnar la suspensión por parte del Gobierno de Estados Unidos de un contrato adjudicado a su empresa conjunta Revolution Wind y que obtendría un mandamiento judicial contra la decisión de paralizar su proyecto de eólica marina con valor de 5.000 millones de dólares.

El Gobierno de Trump suspendió los contratos de arrendamiento de cinco grandes proyectos eólicos marinos que se están construyendo frente a la costa este de Estados Unidos por lo que denominó preocupaciones de seguridad nacional, lo que provocó el desplome de las acciones de las empresas eólicas marinas.

La suspensión fue el último golpe a los desarrolladores de energía eólica marina, que han enfrentado repetidas interrupciones de sus proyectos multimillonarios bajo el mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha dicho que considera que las turbinas eólicas son feas, costosas e ineficientes.

Ørsted dijo en un comunicado el viernes que Revolution Wind se había completado en aproximadamente un 87% y que en el momento de la orden de suspensión del arrendamiento se esperaba que el proyecto comenzara a generar energía ya en enero de 2026. "Revolution Wind ha gastado y comprometido miles de millones de dólares basándose en un exhaustivo proceso de revisión y cumpliendo sus requisitos", dijo en el comunicado.

Revolution Wind LLC, una empresa conjunta al 50% entre Ørsted y Skyborn Renewables, de Global Infrastructure Partners, presentó su demanda ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia.

Ørsted y Skyborn Renewables dijeron en septiembre que ya habían gastado o comprometido unos 5.000 millones de dólares para Revolution Wind.

El precio de las acciones de Ørsted se desplomó un 13% el lunes tras el anuncio del Gobierno estadounidense.

(Información de Terje Solsvik; edición de Tom Hogue; edición en español de Jorge Ollero Castela)