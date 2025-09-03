Ortega dice que EEUU intenta "derrocar gobiernos" con militares en el Caribe

El despliegue de buques militares estadounidenses en el Caribe es un intento para "derrocar gobiernos" latinoamericanos, afirmó este martes el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien tildó de "payasada" el operativo antidrogas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el envío de una fuerza naval en aguas caribeñas cerca del territorio marítimo de Venezuela para luchar contra el narcotráfico, un despliegue que el mandatario venezolano Nicolás Maduro ha denunciado como una "amenaza" a su país.

"Esto que ha hecho Estados Unidos de tender barcos de guerra (...) lo hacen para amedrentar a los gobiernos latinoamericanos, lo hacen para amedrentar a los pueblos y para intentar con ello derrocar gobiernos", dijo Ortega en su discurso durante el acto por el 46 aniversario del Ejército nicaragüense en Managua.

"Tienen suficientes medios para hacer ese control" antidrogas y "se van a hacer la payasada de tender barcos amenazando al pueblo venezolano", agregó el líder sandinista que, con tono pausado, habló por más de una hora de varios temas en la actividad televisada por medios oficialistas.

Este martes, las fuerzas estadounidenses dispararon contra una embarcación que transportaba drogas desde Venezuela, presuntamente del grupo Tren de Aragua, un ataque en el que murieron 11 "narcotraficantes", según Trump.

"¿Cómo demuestran ellos que eran narcotraficantes y que llevaban drogas para Estados Unidos? ¿Cómo lo demuestran?", cuestionó Ortega. "Eso es todo un teatro", añadió.

El mandatario nicaragüense también acusó a Estados Unidos de no contar con "ninguna capacidad para controlar el consumo de la droga" en su territorio.

Ortega, exguerrillero de 79 años en el poder desde 2007 y quien gobernó Nicaragua también en la década de 1980, es acusado por sus críticos y organismos humanitarios de instaurar una "dictadura familiar" junto a Murillo, de 74, nombrada copresidenta en febrero por una reforma constitucional.

En los últimos meses se le ha visto en actos públicos con dificultad para caminar y semblante pálido -padece lupus e insuficiencia renal-, por lo que analistas opositores aseguran que Murillo allana el camino para la sucesión.

bur-hma/ag