Ortega dice que EE.UU. quiere "robarle" el petróleo a Venezuela con despliegue naval

Estados Unidos quiere "robarle" las reservas de petróleo a Venezuela con el despliegue de buques de guerra en el Caribe, dijo este jueves el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.

El presidente estadounidense, Donald Trump, desplegó hace casi un mes ocho buques y un submarino en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico después de acusar a su par venezolano, Nicolás Maduro, de tener vínculos con un supuesto "Cartel de los soles".

Maduro, que considera una "amenaza" el despliegue militar, convocó este jueves a un simulacro de preparación ante desastres naturales (por sismos recientes) y conflictos armados.

"Condenamos el desplazamiento de fuerzas militares que hace el gobierno de los Estados Unidos aquí en la región latinoamericana con el cuento de que Venezuela es la gran exportadora de la cocaína", declaró Ortega en su discurso durante el acto por el 46º aniversario de la Policía en Managua.

Agregó que Venezuela es "el país con la mayor reserva de petróleo en el mundo" y "eso es lo que andan buscando los gobernantes norteamericanos, el capital norteamericano: adueñarse del petróleo venezolano".

"Robarle el petróleo al pueblo venezolano, inventando que la coca llega, sale, de esos países del sur y que luego se consume en los Estados Unidos", agregó el líder sandinista, con tono pausado, en la actividad televisada por medios oficialistas.

A inicios de mes, Ortega señaló que el operativo militar antidrogas era una "payasada" y que el fin era "derrocar gobiernos" latinoamericanos.

Ortega, exguerrillero de 79 años en el poder desde 2007 y quien gobernó Nicaragua también en la década de 1980, es un firme aliado de Maduro y es acusado por sus críticos y organismos humanitarios de instaurar una "dictadura familiar" junto a su esposa Rosario Murillo, de 74, nombrada copresidenta en febrero por una reforma constitucional.

En los últimos meses se lo ha visto en actos públicos con dificultad para caminar y semblante pálido -padece lupus e insuficiencia renal-, por lo que analistas opositores aseguran que Murillo allana el camino para la sucesión.

bur/hma/nn