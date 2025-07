Ortega Smith critica "cobarde silencio" de los partidos tras alertar de una agresión a dos miembros de Vox en Vallecas

MADRID, 21 Jul. 2025 (Europa Press) - El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha criticado este lunes el "cobarde silencio" del resto de partidos políticos tras haber alertado de una agresión a dos representantes de Vox en Vallecas este fin de semana. "Carolina y Laura han sido golpeadas cobardemente en la cara y no hemos escuchado ni una sola voz de condena de todos estos grupos de la extrema izquierda. Bueno, realmente no lo hemos escuchado de ningún grupo", ha planteado en la rueda de prensa previa al Pleno de Cibeles de este julio, el último antes de las vacaciones de verano. Anoche en redes sociales el partido afirmaba que "varios radicales de extrema izquierda agredieron violentamente" a una vocal vecina y a la coordinadora de zona y advertían de que "las ratas de extrema izquierda" no iban a "amedrentar" al partido. Desde la formación han informado de que a lo largo de la jornada presentarán una denuncia, a la par que han asegurado que su caseta de Puente de Vallecas sufre a diario "acosos y ataques". En esta línea, Ortega Smith ha adelantado que llevarán este martes la "denuncia a la más absoluta hipocresía" de aquellos que "dicen que defienden a la mujer", que están "señalando a todos como violentos machistas", pero que luego "callan miserablemente cuando quien es agredida físicamente es una portavoz de Vox". Asimismo, ha reivindicado que "Vox no se calla" y ha afirmado que van a seguir "denunciando a aquellos que no solo señalan y generan odio", sino que también "cometen violencia física" para silenciar. "Son la izquierda, son la extrema izquierda, los únicos violentos, los únicos antidemocráticos y los únicos que no aceptan que otros grupos les pongamos en evidencia", ha rematado. Por su parte, la portavoz de la formación en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, ha afirmado en sus redes sociales que la caseta de Vox en Puente de Vallecas fue "asaltada" y que la "campaña de odio y señalamiento contra Vox" se "traduce en violencia en las calles".

