Ortega Smith defiende al Rey como garante de la unidad de España y responde a Ayuso: "Complicidad cero"

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha puesto en valor este lunes el papel del Rey Felipe VI como garante de la unidad de Espa√Īa y ha subrayado su "complicidad cero" en el tema de los indultos ante la pol√©mica generada por la presidenta de la Comunidad en funciones, Isabel D√≠az Ayuso.

"El Rey ha dejado claro desde el minuto uno que la Jefatura del Estado, como no puede ser de otra manera es garante de la unidad nacional", ha subrayado en alusi√≥n a las palabras de Ayuso, que con motivo de la concentraci√≥n ayer en la plaza madrile√Īa de Col√≥n acus√≥ al jefe del Ejecutivo, Pedro S√°nchez, de querer hacer a Felipe VI "c√≥mplice", con su firma, de los indultos a los l√≠deres del 'proc√©s'.

Durante un desayuno para valorar el ecuador de mandato en el Ayuntamiento, el portavoz municipal de Vox ha recalcado que el monarca tiene "complicidad cero" aunque ha recordado que entre sus funciones como Rey est√° la de sancionar las leyes que el Gobierno de Pedro S√°nchez apruebe en Consejo de Ministros.

"Todos sabemos que el rey reina pero no gobierna y que si tiene que sancionarlos no le quedar√° m√°s remedio pero complicidad cero. Como no puede ser de otra manera es el m√°ximo representantes de la unidad nacional, el respecto a la Constituci√≥n y al estado de derecho y con √©l la inmensa mayor√≠a de los espa√Īoles por mucho que Pedro S√°nchez se crea que no es as√≠", ha se√Īalado.

En este sentido, ha recalcado que Felipe VI ha dejado claro su rechazo a "cualquier manipulación" o "utilización seudodemocrática para dar un golpe de estado que supone como objetivo claro la ruptura de la unidad nacional" y el "desprecio a la resolución de los tribunales", tal y como, ha dicho, demostró con su discurso del 3 de octubre en plena conflicto independentista catalán.

El "indigno" marlaska

En cualquier caso, ha enfatizado que la manifestación de este domingo en Colón contra los indultos fue un "éxito rotundo sin precedentes" y ha cargado contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por las discrepancias en las cifras de asistentes.

En concreto, la Policía Municipal, que depende del Ayuntamiento de la capital, elevó a 126.000 los asistentes a la concentración, frente a los 25.000 de Policía Nacional, dependiente del Ministerio del Interior.

"Creemos que realmente Marlaska raya el rid√≠culo", ha lamentado Ortega-Smith, quien ha se√Īalado ir√≥nicamente que el responsable de Interior es otro "trilero" como el responsable del Centro de Investigaciones Sociol√≥gicas (CIS), Jos√© F√©lix Tezanos.

En esta l√≠nea, ha recordado que √ļnicamente hace falta saber los metros que mide la plaza de Col√≥n y sus calles adyacentes y ver las fotograf√≠as a√©reas para saber que la cifra facilitada por la Polic√≠a Nacional es err√≥nea. "Aunque solo hubiera una persona por metro cuadrados salen cerca de 150.0000 personas", ha defendido.

En cualquier caso, ha recalcado "el √©xito de participaci√≥n" de la "Espa√Īa valiente, que no se acompleja de la bandera, de plantar cara al gobierno traidor y criminal como el de Pedro S√°nchez y de Pablo Iglesias en la sombra, un gobierno que se ha puesto de rodillas ante el separatismo, ante los golpistas y los filoetarras".

En esta l√≠nea, ha defendido que se lanz√≥ un "mensaje muy claro" al gobierno para que sepa "que si indulta a los terroristas" el pueblo espa√Īol "no le va a indultar a √©l".

Europa Press