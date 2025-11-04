LA NACION

Oryzon anuncia datos clínicos positivos de iadademstat en el congreso ASH-2025

4 nov (Reuters) - Oryzon Genomics SA:

LOS DATOS PRELIMINARES DEL ENSAYO DE FASE IB EN CURSO DE IADADEMSTAT EN COMBINACIÓN CON AZACITIDINA Y VENETOCLAX EN PACIENTES CON LMA DE NUEVO DIAGNÓSTICO MOSTRARON UNA TASA DE RESPUESTA GLOBAL DEL 100%

LOS DATOS PRELIMINARES ACTUALIZADOS DEL ENSAYO DE FASE IB EN CURSO FRIDA, QUE EVALÚA IADADEMSTAT EN COMBINACIÓN CON GILTERITINIB EN LMA RECIDIVANTE/REFRACTARIA CON MUTACIÓN FLT3, MOSTRARON UNA TASA DE RESPUESTA DEL 67% EN LA DOSIS EN EXPANSIÓN

Fuente de la información:

Más información de la empresa: (Redacción de Gdansk)

