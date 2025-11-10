Oryzon busca una ampliación de capital de US$125 millones en una junta extraordinaria de accionistas

MADRID, 10 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Oryzon Genomics busca ampliar capital en 125 millones de euros, según se desprende de la convocatoria de la junta general extraordinaria de accionistas que tiene previsto celebrar este mes de diciembre.

La cotizada ha remitido la documentación de esta junta a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este lunes. Se prevé que se celebre en segunda convocatoria, el 12 de diciembre de 2025.

La firma busca que sus accionistas aprueben un aumento de capital, mediante aportaciones dinerarias y con exclusión del derecho de suscripción preferente. Se delegará en el consejo de administración la facultad de fijar la fecha, el precio de emisión y las condiciones de la ampliación.

En la junta también se aprobará la nueva política de remuneraciones de los consejeros, que estará vigente para los años 2026, 2027 y 2028. Asimismo, también se aprobará un plan de incentivos a largo plazo para directivos y personal clave, incluido el presidente ejecutivo.

Asimismo, la sociedad también someterá a votación de la junta aprobar un plan de retribución fija a largo plazo basada en acciones para "fomentar la atracción del talento" y "recompensar" a los consejeros independientes del consejo.