Osaka abandona Abierto Pan Pacífico; Pliskova pierde

TOKIO (AP) — La campeona defensora Naomi Osaka se retiró del Abierto Pan Pacífico antes de su partido de la segunda ronda el jueves por enfermedad.

“Lamento mucho no poder competir hoy”, dijo Osaka en un comunicado. “Es un honor poder jugar en el Abierto Pan Pacífico frente a los increíbles aficionados aquí en Japón. Este ha sido y siempre será un torneo especial para mí y desearía haber pisado la cancha, pero mi cuerpo no me lo permite. Los veré el próximo año”.

Osaka no especificó la enfermedad y señaló antes del torneo que estaba sana y en forma. Fue campeona del Pan Pacífico previo de 2019 y avanzó a la segunda ronda esta semana luego que Daria Saville se retiró por una lesión en la rodilla en su duelo de la primera ronda.

La brasileña y quinta preclasificada Beatriz Haddad Maia se benefició de la baja de Osaka y se medirá en los cuartos de final con la cuarta preclasificada Veronika Kudermetova, quien por su parte dominó 6-0, 6-1 a la mexicana Fernanda Contreras Gómez.

Contreras Gómez no tuvo respuesta para la eficiencia clínica de Kudermetova al no mostrar el nivel de juego con que venció en la primera ronda a Sofia Kenin, campeona del Abierto de Australia de 2020. Kudermetova, cuarta cabeza de serie, no cometió errores, pero tiene un mayor desafío ante Haddad Maia.

En otros duelos de la segunda ronda, Petra Martic derrotó 6-3, 6-4 a la sexta preclasificada Karolina Pliskova, y en un choque entre jugadoras sin preclasificación, Liudmila Samsonova superó 7-6 (5), 6-3 a la china Xinyu Wang.

En los cuartos de final del viernes, Martic jugará contra la china Zhang Shuai, Samsonova enfrentará a Garbiñe Muguruza, tercera cabeza de serie, y la estadounidense Claire Liu se medirá con la china Qinwen Zheng.