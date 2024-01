Seis meses después de dar a luz a su hija Shai, la japonesa Naomi Osaka regresó a los Grand Slam con una derrota ante Caroline Garcia (19º), este lunes en la primera ronda del Abierto de Australia, con Daniil Medvedev (3º) y Stefanos Tsitsipas (7º) avanzando tras llevarse un susto.

- Gauff acelera -

Osaka, antigua N.1 y cuatro veces ganadora de Grand Slam -dos en Australia-, regresó al circuito en este 2024 en el previo de Brisbane, perdiendo en segunda ronda ante Karolina Pliskova.

Este lunes cedió su saque en una ocasión, bien aprovechada por Garcia para llevarse el triunfo.

"Pienso que fue un buen partido para mí, pienso que ofrecí lo máximo, fue bonito estar de vuelta a la Rod Laver Arena", señaló la japonesa de 26 años.

Número cuatro mundial y ganadora de su primer título mayor en el US Open 2023, Coco Gauff arrancó pasando el menor tiempo posible en la pista. Una hora exacta para lograr su billete ante la eslovaca Anna Karolina Schmiedlova (68ª), 6-3 y 6-0.

"Me liberé y todo se puso en su lugar. Estoy siempre un poco nerviosa en las primeras rondas del Grand Slam, estoy contenta de haber gestionado mis emociones", señaló la jugadora que cumplirá 20 años en marzo, que ganó los últimos ocho juegos del partido.

- Atmane y Bergs dan que hablar -

"Una sobredosis de estrés". Así explicó el francés Terence Atmane la crisis de calambres que le hizo tirar la toalla y retirarse frente a Medvedev finalista en 2020 y 2021, cuando había puesto contra las cuerdas al antiguo número 1.

"Comencé a sentir los calambres a finales del segundo set. En el cuarto era imposible continuar, es la primera vez que me pasa. Está 100% ligado al estrés. Es difícil de vivir", señaló Atmane (144º), que disputaba su primer partido en un Grand Slam.

Medvedev, en su primer partido en 2024, ganó por 5-7, 6-2, 6-4 y 1-0 en poco más de dos horas y media.

"Con la tensión y el calor físicamente no fue fácil. Estoy contento por haber sido el más fuerte, no fue fácil en un momento dado", dijo el ruso.

Como Medvedev, Tsitsipas, que perdió la final del pasado año ante Novak Djokovic (1º), encajó un set de inicio ante el belga Zizou Bergs (129º), repescado para el cuadro principal en el último minuto por la baja de Mateo Berrettini, imponiéndose 5-7, 6-1, 6-1 y 6-3.

- Etcheverry, expeditivo ante Murray -

El argentino Tomás Etcheverry (30º) eliminó sin contemplaciones al británico Andy Murray, cinco veces finalista del torneo; 6-4, 6-2 y 6-2.

Murray, de 36 años, opuso una dura resistencia en un primer set de 61 minutos, pero Etcheverry terminó dominándolo.

"Existe la posibilidad de que esta haya sido la última vez que juego aquí. Mi familia, mi equipo... he hablado con todos y saben lo que pienso y dónde me gustaría acabar jugando en mi carrera y cuándo sería. Todavía no he tomado una decisión y necesito pensarlo y ver exactamente cuándo sería", anunció Murray.

"Muy duro para mí jugar con una leyenda como Andy", declaró Etcheverry, 12 años más joven que su rival. "Es uno de mis ídolos, pero hoy he jugado increíble. Sólo intenté hacer mi juego y concentrarme en mis puntos", agregó.

En la segunda vuelta, Etcheverry enfrentará a otro ilustre, el francés Gael Monfils (76º), que venció al alemán Yannick Hanfmann (52º).

- Jarry y Tabilo se despiden -

Flamante ganador en Auckland el sábado, el chileno Alejandro Tabilo (82º) no fue capaz de extender su racha en Melbourne, cayendo en cinco mangas ante el estadounidense Aleksandar Kovacevic (101º).

Más sorprendente resultó la derrota, también en cinco mangas, del número 1 chileno, Nicolás Jarry (18º), ante el italiano Flavio Cobolli (100º). Entre los argentinos, no superó el debut Federico Coria (84º).

También se despidieron los españoles Roberto Bautista (72º), que perdió ante Ben Shelton (16º), y Roberto Carballés (63º). Sí avanzó Alejandro Davidovich (23º), a la espera del debut el martes de Carlos Alcaraz (2º).

En categoría femenina avanzaron la española Paula Badosa (100º), que busca renacer tras un 2023 muy complicado por las lesiones, y Rebeka Masarova (91º), así como la brasileña Beatriz Haddad-Maia (12º), que necesitó tres sets para superar a la checa Linda Fruhvirtová, y la argentina Nadia Podoroska (65º). Se despidió la representante colombiana María Camila Osorio (78º).

