Osaka se despide entre lágrimas de Indian Wells tras recibir insultos desde la grada

La tenista japonesa Naomi Osaka se ha despedido este domingo del torneo de Indian Wells (Estados Unidos) después de caer en segunda ronda ante la rusa Veronika Kudermetova (6-0, 6-4), un partido durante el que un espectador le gritó 'Naomi, apestas' y provocó que se echara a llorar.

Durante el primer set del encuentro, un individuo presente en el recinto empezó a increpar a la cuatro veces campeona de 'Grand Slam', que cuando fue insultada nuevamente se acercó al juez de silla para informar del incidente.

La tenista de 24 a√Īos, que jugaba su primer torneo tras su sorprendente salida anticipada del Abierto de Australia en enero, lloraba mientras se preparaba para servir con 3-0 abajo en el marcador, que se convirti√≥ en un 'rosco' en un parcial en el que desaprovech√≥ sus cuatro ocasiones de 'break'. Ya en la segunda manga, sufri√≥ una rotura en el s√©ptimo juego que precipit√≥ su derrota.

Entre lágrimas, abandonó la pista, y aseguró que lo sucedido le había recordado a los insultos a los que fueron sometidas las hermanas Williams en Indian Wells en 2001.

El padre de las legendarias hermanas, Richard Williams, afirm√≥ en aquella ocasi√≥n que hab√≠a sido abusado racialmente en Indian Wells, mientras que Venus Williams dijo que "escuch√≥ de todo". Serena Williams boicote√≥ la competici√≥n durante 14 a√Īos antes de regresar a Indian Wells en 2015.

"Me han interrumpido antes y realmente eso no me molestó. Pero ser abucheada aquí... He visto vídeos de Venus y Serena abucheadas aquí y si nunca lo has visto, deberías verlo. No sé por qué, pero se me pasó por la cabeza y lo reproduje mucho. Solo quiero agradecer y felicitar a Kudermetova", afirmó Osaka.