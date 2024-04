Osaka se reivindica sobre la tierra batida de Madrid, nuevo revés para Badosa

La japonesa Naomi Osaka, exnúmero 1 mundial, logró su primera victoria sobre tierra batida de la temporada este miércoles en primera ronda el Masters 1000 de Madrid, en el que Paula Badosa encajó un nuevo revés cayendo eliminada en primera ronda.

De regreso a la Caja Mágica de Madrid por primera vez en dos años, Osaka pareció cómoda en la victoria por 6-4 y 6-1 contra la belga Greet Minnen, rescatada como 'lucky loser'.

La japonesa, ganadora de cuatro títulos del Gran Slam, está de vuelta esta temporada al circuito femenino, después de haber sido madre en 2023. La del miércoles es su primera victoria sobre tierra batida desde su derrota en primera ronda de Roland Garros en 2022.

"He tenido numerosos 'incidentes' en tierra batida pero ahora acepto mejor esta superficie", declaró la nipona de 26 años a los periodistas.

"Me estoy inspirando mucho de gente que lo hace muy bien aquí. No espero ser como Iga (Swiatek) por ejemplo, pero solo quiero hacer lo mejor que esté a mi alcance", valoró Osaka.

La japonesa tiene una buena motivación para querer mejorar en tierra batida, superficie sobre la que se disputará la medalla olímpica en los Juegos de París.

"Los Juegos Olímpicos son un gran objetivo para mí. Me encantaría jugar allí", reconoció.

Pero la redención de Osaka contrastó con un nuevo revés para la tenista española Paula Badosa, exnúmero dos del mundo y que se despidió del torneo madrileño en primera ronda, al caer 2-6, 6-3, 6-3 contra su compatriota Jessica Bouzas Maneiro.

- "Sigo creyendo en mí" -

Badosa confesó esta semana, en un podcast oficial del circuito femenino WTA, estar tomando inyecciones de cortisona para sobrellevar el dolor tras la fractura por fatiga que lastró su temporada pasada.

Pese a ganar la primera manga, la jugadora nacida en Nueva York hace 26 años acabó pagando caro su falta de fortaleza física debido a la inactividad y los nervios por su regreso a Madrid, torneo en el que no participó el año pasado por esa lesión, cediendo claramente los otros dos sets ante una Bouzas que logró así su primera victoria en un Masters 1000.

"Me gusta mucho el tenis, me encanta competir pero no me gusta nada como estoy ni verme como estoy", confesó Badosa en rueda de prensa tras el partido. "Sigo creyendo en mí, creo que el nivel de tenis está, pero creo que tengo que recuperarme bastante emocionalmente".

Las también españolas Cristina Bucsa (N.75) y Sara Sorribes (N.55) lograron su pase a la siguiente ronda, tras vencer respectivamente a la británica Harriet Dart (N.86) y a la estadounidense Bernarda Pera (N.79).

Otra de las sorpresas de la jornada del miércoles fue la eliminación de la británica Emma Radacanu, que cayó por 6-2, 6-2 contra la argentina Lourdes Carlé, procedente de las previas.

En el cuadro masculino, su compatriota Mariano Navone (N.41) aseguró su pase a la segunda ronda, tras deshacerse del australiano Alexei Popyrin (N.46) por 7-5 (7/1), 6-2.

Entre la delegación argentina también superó la primera ronda Facundo Bagnis (136º), que derrotó al estadounidense Brandon Nakashima (81º) mientras que Facundo Díaz Acosta (47º) no pudo con el canadiense Denis Shapovalov (132º), quien será rival de Tomás Etcheverry (27º) en segunda ronda.

El jueves, Rafael Nadal entrará en liza contra el estadounidense de 16 años Darwin Blanch, en el que será el segundo partido en el circuito ATP para el joven.

bur-dam/iga