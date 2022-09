Osaka se retira de abierto de tokio por dolor abdominal

22 sep (Reuters) - La defensa del título de Naomi Osaka en el Pan Pacific Open terminó el jueves, cuando la ex número uno del mundo se retiró antes de su partido de segunda ronda contra Beatriz Haddad Maia debido a un dolor abdominal.

"Siento mucho no poder competir hoy", dijo la cuatro veces campeona de torneos del Grand Slam, que ganó el torneo en 2019 cuando se jugó en su ciudad natal, Osaka.

"Este ha sido y será siempre un torneo especial para mí y me gustaría haber salido a la pista hoy, pero mi cuerpo no me lo permite", señaló.

Este es un nuevo contratiempo para la tenista de 24 años, que se quedó sin jugar toda la temporada de hierba por una lesión en el tendón de Aquiles y que también se retiró de su partido de primera ronda en Toronto por un problema de espalda en la fase previa al Abierto de Estados Unidos. (Reporte de Sudipto Ganguly en Mumbai; Editado en español por Javier Leira )