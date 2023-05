Osasuna, Athletic, Girona, Rayo y Sevilla buscan viajar por Europa

CA Osasuna, Athletic Club, Girona FC, Rayo Vallecano y Sevilla FC se jugarán en la última jornada de LaLiga Santander el pasaporte a la tercera competición europea, la Conference League, siendo los 'rojillos' el único equipo que depende de sí mismo para conseguirlo, y el Rayo Vallecano el que más variables favorables necesita.

El equipo de Jagoba Arrasate, a pesar de la derrota en la penúltima jornada ante el Getafe, es el mejor colocado de cara a conseguir la plaza de Conference League. Recibe en El Sadar al Girona sabiendo que si gana conseguirá la séptima plaza, independientemente de lo que ocurra en otros campos.

Las cábalas 'rojillas' entran en juego en caso de no ganar. Si empata, necesita que ni Athletic, ni Rayo Vallecano, ni Sevilla consigan la victoria en sus respectivos encuentros. No tiene ninguna opción si pierde frente al Girona.

Precisamente, el Girona FC, como uno de los equipos revelación de la temporada, deben ganar ese duelo directo y mirar de reojo al Athletic. Los catalanes han cuajado una segunda vuelta espectacular y llegan con opciones de clasificación europea a la última jornada. Para conseguir el billete de Conference League necesitan ganar a Osasuna y esperar a que el Athletic Club no gane en el Bernabéu. El empate y la derrota no le dan ningún tipo de opción.

El Athletic Club era el equipo con más opciones antes de la disputa de las últimas tres jornadas, pero su derrota en El Sadar ante Osasuna y en San Mamés ante el Elche hacen que los de Ernesto Valverde no dependan de ellos mismos para la clasificación europea. Al Athletic solo le vale la victoria en el Bernabéu para tener opciones. Además de sumar los tres puntos, los rojiblancos necesitan que el Girona empate o gane ante Osasuna.

En cuanto al Rayo Vallecano, la clasificación europea sería el colofón a la etapa de Andoni Iraola como entrenador del Rayo Vallecano. Un pasaporte europeo con el que lleva soñando la afición de la franja toda la temporada. Para conseguirlo, el Rayo necesita ganar en la última jornada al Mallorca, que Athletic no gane al Real Madrid y que el Girona empate ante Osasuna.

Undécimo y último equipo de los que aspiran a esa plaza es el Sevilla FC. Los hispalenses llegan con opciones de séptima plaza, aunque puede que, a pesar de conseguirla, no juegue Conference League la próxima temporada. Esto ocurriría en el caso de ganar la Europa League. En ese caso, si quedara séptimo, ningún equipo español jugaría la próxima Conference.

Más allá de esa opción, el Sevilla será séptimo si gana su partido ante la Real Sociedad, el Girona empata ante Osasuna, y Rayo Vallecano y Athletic no ganan. No tendría ninguna opción si no consigue ganar en San Sebastián.

