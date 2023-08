El defensa del Athletic Club Óscar de Marcos dejó claro este miércoles que aunque el Real Madrid, su rival este sábado en el estreno de LaLiga EA Sports, no haya tenido una gran pretemporada, es un "equipo fiable" y que "todo cambia" de cara la competición doméstica, aunque resaltó que el conjunto vizcaíno está "en una dinámica buena" y que jugar en San Mamés "es ilusionante".

"Ellos también han tenido partidos complicados y quizá no han tenido los resultados que pensaban en la pretemporada, pero la Liga es otra competición totalmente diferente y todo cambia", advirtió De Marcos en rueda de prensa.

El futbolista de Laguardia recordó que el conjunto madridista "es un equipo muy fiable" y que lleva "muchos años o ganando o peleando por ganar la Liga". "Se ha reforzado bien y también ha perdido algún jugador importante. Es un rival complicado, pero en San Mamés es ilusionante para todos y se coge con ganas de tener buen partido", comentó.

El vitoriano prefirió "no decir muy alto" que hasta el momento ha sabido salir airoso de sus duelos con el brasileño Vinícius Jr, que podría no jugar tanto por bando tras el cambio de sistema realizado por Carlo Ancelotti en esta pretemporada. "No sabemos cómo jugarán, pero estamos preparados para todo. Siempre tienen jugadores muy móviles y habrá que estar muy alerta los 90 minutos", señaló el lateral.

En cuanto a la preparación del equipo para la nueva temporada, subrayó que ha sido "un poco atípica" tanto por el "tiempo de descanso" y porque tardaron en incorporase los que estuvieron con las selecciones Absoluta y Sub-21. "Han tenido menos tiempo, pero también eso les da menos tiempo para perder la forma. El equipo está en buen momento y a nivel de ritmo nos hemos visto bien en los últimos partidos. Veremos cómo empezamos, pero creo que estamos en una dinámica buena", recalcó.

Y sobre los objetivos para esta temporada, De Marcos no olvida que llevan "muchas temporadas" quedándose a "un paso" de jugar competición europea. "Eso es algo que tenemos que corregir. Si todos mejoramos un 'poquito' quizá demos ese paso para entrar, ojalá sea en esta temporada", apuntó. "Dentro de la plantilla sabemos lo que queremos, yo lo tengo en la cabeza (jugar en Europa), aunque siempre me pongo objetivos prudentes", sentenció el lateral.

Sobre su renovación por una temporada más, De Marcos confesó que no tenía "claro" si iba a continuar. "Quería tener la decisión muy clara. Cada año me va costando más y ver el momento adecuado para hacerlo, pero la temporada pasada me sorprendió hasta mí mismo mi nivel individual, me encontré muy bien todo el año y eso acabó ayudándome a tomar la decisión", expresó.

"Llevo años creyendo que podría ser el último y me ha venido bien esa mentalidad para disfrutar el año e intentar día tras día ver lo mejor del fútbol. Y a nivel individual tener esa exigencia para seguir aportando hasta el último día y si luego hay que echar la persiana, no habrá ningún problema", añadió sobre su futuro adiós.

El futbolista cumplirá este sábado 500 partidos con el Athletic Club. "Uno no es consciente de lo que está haciendo y no se para a pensar. 500 partidos son muchísimos. Cuando llegué, vi quienes los tenían, algunos ídolos y referentes para mí, y ahora me hace especial ilusión estar cerca de ellos. He coincidido con muchos de ellos y me siento afortunado", confesó.