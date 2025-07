Óscar López acusa a Feijóo de "fichar" a implicados en el caso de Montoro: "Forma parte del mismo núcleo político"

MADRID, 21 Jul. 2025 (Europa Press) - El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha acusado este lunes al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de "fichar" a implicados en el presunto caso de corrupción que afecta al exministro Cristóbal Montoro y de "formar parte del mismo núcleo político". "Feijóo es parte de todo eso, es del mismo núcleo político de aquel Gobierno del señor Rajoy y lo ha defendido mil veces", ha asegurado López sobre la supuesta trama en la cúpula del Ministerio de Hacienda con Cristóbal Montoro durante una entrevista en Las Mañanas de RNE, recogida por Europa Press. El dirigente socialista ha comparado la reacción del PP ante este caso con el que afecta al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, que fue apartado "dos horas después" de que leyeran el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre el supuesto cobro de mordidas. "Hace dos días estábamos leyendo informaciones que decían que el señor Feijóo estaba fichando de nuevo a gente del equipo de Montoro. Pero, ¿qué broma es esta?", se ha preguntado López, censurando la reacción del líder del PP ante el caso que afecta a Montoro. López también ha cuestionado la dilatación en el tiempo a la hora de levantarse el secreto de sumario sobre el caso de presunta corrupción en el Ministerio de Hacienda en la etapa del PP. "Ha costado, eh, siete u ocho añitos", ha comentado el ministro, antes de preguntarse: "¿Y cuántas filtraciones ha habido en estos siete años?". "Porque es que yo en otros casos veo incluso la filtración de que se va a elaborar un informe, ni siquiera del informe que está hecho. ¿Y siete años investigando? Curioso", ha insistido. BOE A LA VENTA: "ES ATERRADOR" El dirigente socialista ha renegado del "y tú más" pero ha pedido quedarse con los datos "empíricos" de lo que ha calificado como "modus operandi que pone los pelos de punto" en el caso del PP, aludiendo tanto al espionaje de rivales políticos en el 'caso Kitchen' que afecta al Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díez como al caso de Montero en Hacienda, pasando por el 'caso Gürtel' con la que, ha dicho, "se pagó" la reforma de la sede en Génova. Todo esto, ha añadido, "con conocimiento del máximo líder del gobierno y del partido que se llamaba M. Rajoy". "Y ahora estamos conociendo que Hacienda se dedicaba a amenazar a todo aquel disidente, incluso a periodistas que pudieran informar, y que se dedicaba a beneficiar a empresas que pagaban comisiones, altísimas comisiones", ha indicado. Según él, esto supone tener "todo el aparato del Estado a disposición de una organización desde la cúspide hasta abajo". "Eso es verdaderamente aterrador, es tener todo el Gobierno, es tener el BOE en venta, es tener a disposición de quien tiene dinero para pagar beneficios fiscales o beneficios de otro tipo, y por lo tanto, oiga, comparaciones ninguna", ha comentado. RELACIÓN DE FEIJÓO Y MARCIAL DORADO Preguntado por una entrevista de Marcial Dorado en El Confidencial en la que asegura que el PSOE le ofreció dinero para "soltar una bomba contra Feijóo" antes de las elecciones generales, Óscar López ha contestado que no le da credibilidad a un "narcotraficante". "Yo, de Marcial Dorado, lo único que sé es que era un narcotraficante, que se fue de vacaciones no una ni dos, sino más veces con el señor Feijóo; por lo tanto entiendo que tenía una estrecha amistad, porque de hecho viajaban con las familias a varios puntos, no solamente en un sitio, han estado en muchos sitios de vacaciones", ha señalado López. No obstante, el ministro ha restado credibilidad a lo que pueda decir ahora Marcial Dorado. "Las declaraciones que puede hacer un narcotraficante, entiéndame que le dé la validez que le puedo dar. No sé si habrán recuperado la amistad, no lo sé", ha terciado.