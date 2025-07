Óscar López cree que Feijóo "perdió los papeles" ayer y lo tacha como "el político más sucio" que ha habido en España

CIUDAD REAL, 10 Jul. 2025 (Europa Press) - El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha afirmado este jueves que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "perdió los papeles" este miércoles en el Congreso de los Diputados y lo ha calificado como "el político más sucio que ha habido en primer nivel en España". Así lo ha indicado a preguntas de los medios desde Almagro donde ha visitado el Corral de Comedias en el marco del Festival Internacional de Teatro Clásico junto a la delegada del Gobierno, Milagros Tolón, y el subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Broceño. "Llegó al presidente de la Asamblea de Galicia por una campaña de fango y no ha hecho otra cosa en Madrid", ha indicado, para agregar que "llegó para echar a Casado porque estaba denunciando las supuestas corruptelas de la señora Ayuso, ha hecho pactos con la ultraderecha por toda España y está haciendo una campaña desaforada basada en el insulto permanente y en romper todos los puentes". Bajo su punto de vista, el PP está "desesperado" y no tiene "ninguna propuesta" para el país. "Ayer vimos a un señor Feijóo que pierde los papeles y que rompe todos los puentes. Lo único con el que mantiene los puentes es con la ultraderecha, lamentablemente", ha abundado. PSOE Y GOBIERNO "ESTÁN LIMPIOS" López ha indicado que es "muy importante tener conciencia" de que el PSOE y el Gobierno "están limpios". "Nunca antes en la historia ningún gobierno actuó contra un caso de corrupción con tanta contundencia y eso es muy importante porque nadie está libre de que haya un caso de corrupción", ha añadido. Preguntado por si está convencido de que el 'caso Koldo' no va a escalar a otros miembros del partido, el también secretario general de los socialistas madrileños ha reiterado que cada vez que ha habido alguna cosa que ha afectado al gobierno o al partido se ha actuado "con contundencia". "Yo no conozco ningún otro caso, es más, hay quien está especulando sobre si afecta a la financiación del partido. Yo lo que le digo es que este partido está actuando con contundencia, ha actuado con contundencia, y yo no veo eso que algunos tratan de alimentar", ha sostenido. Sobre las medidas contra la corrupción anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, López ha dicho que se van a implementar "a la mayor brevedad posible" y que algunas están ya en marcha en el Congreso, por lo que ha esperado que "esas formaciones" políticas que ayer estaban exigiendo medidas, "nos ayuden a que el Congreso vaya rápido para poder ponerlas en marcha". En este sentido, ha calificado el pleno de este miércoles como "una victoria política de primer orden" para el Gobierno y su presidente. "Algunos ponían ayer en duda la continuidad de este Gobierno y lo cierto es que salió reforzado, lo que no quiere decir que esté todo hecho. Hay que seguir trabajando y hay que seguir hablando con todos los grupos, como hemos hecho". Respecto de que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, haya pedido elecciones o una cuestión de confianza, López ha dicho que respeta su opinión, al tiempo que discrepa de la misma. "Yo creo lo contrario, que la obra de este Gobierno es demasiado importante como para interrumpirla porque ha habido tres casos donde se ha actuado con contundencia".