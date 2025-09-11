Óscar López exige la dimisión de Ayuso por "beneficiarse a título lucrativo" de "presuntos delitos" de su novio

MADRID, 11 Sep. 2025 (Europa Press) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha exigido este jueves la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por "beneficiarse a título lucrativo" de los "presuntos delitos" fiscales de su novio, Alberto González Amador.

"No puede pedir que los demás paguen impuestos quien está defendiendo a quien no paga impuestos y utiliza facturas falsas para no pagar impuestos, para defraudar", ha lanzado López en un vídeo difundido a los medios de comunicación tras las declaraciones de una inspectora de Hacienda en el juicio del novio, publicadas por 'Cadena Ser' y a las que ha tenido acceso Europa Press, en las que señalaría que González Amador había emitido "facturas falsas".

Es por ello que López entiende que el único anuncio que debería hacer la mandataria en el Debate sobre el Estado de la Región es el de su dimisión. "No tiene otra salida, 'game over', se acabó", ha sentenciado.

Al hilo, ha sostenido que "todos" sabían que Ayuso estaba defendiendo a un "presunto delincuente" que había tratado de "pactar con la justicia reconociendo los delitos".

Es por ello que percibe que no puede gobernar la Comunidad de Madrid quien "se beneficia a título lucrativo porque vive en un piso que supuestamente también está pagado con ese dinero irregular".

El ministro ha cargado contra la acusación de la presidenta de que hay una "operación de Estado" contra ella en el caso de su pareja, cuando es "justo al revés", porque lo que se ha desplegado es una estrategia con "todos los medios de la Comunidad para defender a un presunto delincuente".

"¿Qué mensaje se le manda al resto de ciudadanos si los gobernantes amparan eso? Eso es lo que está haciendo la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid, es intolerable y hoy en el día de hoy solo cabe un anuncio por su parte que es la dimisión", ha rematado.

Esta petición también la ha replicado ante los medios de comunicación la portavoz de la formación en la Asamblea, Mar Espinar, antes del inicio del DER, ironizando además con que tenía "serias dudas" de que Ayuso asistiera al debate y no estuviera "camino a Miami" tras conocerse la noticia de la 'Cadena Ser'.

Para Espinar, lo que se ha publicado es "la confirmación de lo que ya sabía la mayoría de los madrileños", que "no fue una inspección salvaje contra su pareja" ni una "operación de Estado", sino que "su pareja pasó de ingresar 300.000 euros a 2,3 millones al año siguiente e intentó pagar menos impuestos tal y como él reconoció".

"Lo que ha sido salvaje es la utilización que ha intentado hacer la señora Ayuso de la Comunidad de Madrid para irse de rositas de esto. Y no ha podido ser. No le queda otra salida que dimitir, porque mientras ella ha decidido vivir como Dios, con dinero defraudado, los madrileños ven como día a día sus servicios públicos se deterioran", ha sentenciado.

LA DECLARACIÓN DE LA INSPECTORA

El pasado 21 de marzo, dos inspectoras de la Agencia Tributaria ratificaron ante la jueza Inmaculada Iglesias el informe fiscal que detectó presuntos gastos ficticios basados en facturas que sustentan el presunto fraude fiscal por el que la pareja de Ayuso se sentará en el banquillo de los acusados. Durante su declaración, a la que tuvo acceso Europa Press y ha adelantado la 'Cadena Ser', la inspectora Mercedes Urbano relató a la jueza el motivo por el que se inician las pesquisas fiscales ante "un incremento muy considerable de los ingresos" por parte de Alberto Gonzalez Amador. Así, detalló que "en el ejercicio 2020 respecto de 2019, ingresó unos 2,33 millones de euros aproximadamente". "El hecho de que se incremente la facturación en una empresa no suele ser llamativo. Lo que es llamativo es que baja la tributación, es decir, incrementando de forma tan considerable los ingresos. No nos resulta lógico que baje la tributación", expuso.

La inspectora explicó a la magistrada que en 2019, la pareja de Ayuso tuvo unos ingresos de 375.000 euros aproximadamente. "Si paso a tener 2,33 millones tendré que incrementar la cuota ante la Hacienda Pública y nos damos cuenta que no. En 2020 se sucede esta situación", expone. "Como tenía mucha carga fiscal ese año, porque tenía muchos beneficios, pues una forma de hacerlo es mediante la emisión, la recepción de facturas falsas o la utilización de esas facturas falsas", agrega.