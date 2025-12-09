Óscar López, sobre la sentencia contra el fiscal general: "Conozco muchos guiones de Hollywood con menos creatividad"

MADRID, 9 de diciembre de 2025 (Europa Press) - El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, además de secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, ha asegurado que la sentencia del Tribunal Supremo contra el ya exfiscal general del Estado, que le condena por filtrar el e-mail y la nota de prensa sobre el novio de Ayuso, trata de justificar lo injustificable. "He podido leer lo que he podido leer, porque acaba de salir, pero a la vista de lo que he podido leer y lo que le escucho a ustedes, conozco muchos guiones de Hollywood con menos creatividad que esa sentencia", ha exclamado el dirigente socialista en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press. Según López, el argumento principal que da el Tribunal Supremo es que no tienen pruebas de que haya sido el fiscal general quien filtró datos del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero alegan que "no puede ser otro" quien filtrara. El ministro, tras reprochar que la sentencia desmiente a algún periodista, ha precisado que el Gobierno ha acatado el fallo y que ya actuó con el relevo del fiscal general. Ahora, ha añadido, veinte días después del fallo, el Tribunal Supremo saca la sentencia en un intento, en su opinión, de "justificar lo injustificable".