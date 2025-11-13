Oscar Marín, entrenador de Paul Skenes, se une a los Rojos como coach de bullpen

CINCINNATI (AP) — Oscar Marin, quien supervisó al cuerpo de lanzadores de los Piratas de Pittsburgh que incluyó al ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional, Paul Skenes, ha sido contratado por los Rojos de Cincinnati como entrenador del bullpen.

Marin ocupa el lugar que durante los últimos tres años tuvo Matt Tracy, quien ha sido ascendido a entrenador asistente de lanzadores después de que Simon Mathews se fuera para convertirse en el entrenador de lanzadores de los Nacionales de Washington.

Marin fue el entrenador de lanzadores de Pittsburgh durante seis temporadas (2020 a 2025). Los Piratas lideraron las mayores esta última temporada con 19 blanqueadas.

Además de Skenes, el cuerpo de lanzadores de los Piratas incluyó a los ex all-stars Mitch Keller y David Bednar.

También ha estado con Texas y Seattle, formará parte del cuerpo técnico de los Rojos que lideró las mayores con cuatro juegos completos.

