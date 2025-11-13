Oscar Marín, entrenador de Paul Skenes, se une a los Rojos como coach de bullpen
- 1 minuto de lectura'
CINCINNATI (AP) — Oscar Marin, quien supervisó al cuerpo de lanzadores de los Piratas de Pittsburgh que incluyó al ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional, Paul Skenes, ha sido contratado por los Rojos de Cincinnati como entrenador del bullpen.
Marin ocupa el lugar que durante los últimos tres años tuvo Matt Tracy, quien ha sido ascendido a entrenador asistente de lanzadores después de que Simon Mathews se fuera para convertirse en el entrenador de lanzadores de los Nacionales de Washington.
Marin fue el entrenador de lanzadores de Pittsburgh durante seis temporadas (2020 a 2025). Los Piratas lideraron las mayores esta última temporada con 19 blanqueadas.
Además de Skenes, el cuerpo de lanzadores de los Piratas incluyó a los ex all-stars Mitch Keller y David Bednar.
También ha estado con Texas y Seattle, formará parte del cuerpo técnico de los Rojos que lideró las mayores con cuatro juegos completos.
Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes
- 1
Billetera mata rival: ¿por qué el campeón del mundo solo juega amistosos “chatarra”?
- 2
Quiénes tendrán que pagar el impuesto por sus patrimonios de este año, tras una actualización
- 3
¿Por qué cada vez más millonarios alquilan y no son propietarios de sus casas?
- 4
Un ministro de Kicillof pidió una reunión por los fondos para la Provincia y Santilli le respondió con una ironía