Óscar Mijallo: "El nuevo orden mundial es mucho más violento y Trump nos ha descolocado"

SANTANDER, 22 Jul. 2025 (Europa Press) - El corresponsal de TVE en Oriente Próximo Óscar Mijallo alerta de que "el mundo está cambiando hacia un nuevo orden mundial mucho más violento, con guerras que solo condenan al odio" y, en este contexto, sitúa al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que "nos ha descolocado a todos". "Estábamos acostumbrados a ver a Estados Unidos como un gran gendarme mundial, como un aliado. Y ahora parece que ese vínculo ha saltado por los aires, que Estados Unidos quiere ir a lo suyo y que los europeos nos tenemos que reubicar, gastar más en defensa y menos en otras cosas", señala el periodista. "No sabemos qué va a pasar con Ucrania o con Gaza, ni cuál va a ser la relación con Estados Unidos", añade al respecto el experto en conflictos bélicos, que se pregunta si se puede confiar en EEUU y su presidente para que "nos garantice la seguridad frente a otras potencias". "Eso ya no está tan claro", responde el propio Mijallo. Son algunas reflexiones del corresponsal previas a su participación, este miércoles 23 de julio, en las actividades complementarias de los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria (UC) en Laredo, donde expondrá su experiencia a través de la conferencia 'Periodismo de guerra y nuevo orden internacional, de Gaza a Ucrania'. Será en el centro cultural Doctor Velasco a partir de las 20 horas y con acceso libre. Para el protagonista de la charla, se trata de dos conflictos bélicos que, aunque estén "lejos", los "notamos todos" por sus repercusiones sociales, políticas y económicas, como consecuencia de un mundo que está cambiando hacia un nuevo orden mundial "mucho más violento", y que hay que contar "con honestidad" pero "sin caer en amarillismo y el morbo". "Son dos guerras terribles que prácticamente nadie se esperaba y que han saltado de la pantalla para atraparnos", considera Mijallo, para indicar que la guerra de Ucrania ha provocado un entorno inflacionario "terrible", al igual que ha ocurrido con los ataques israelíes sobre Irán y después en el estrecho de Ormuz sobre los petroleros, lo que ha afectado al precio del crudo. Con una larga trayectoria como corresponsal de guerra, Mijallo contará cómo trata de aprovechar su rol de periodista para "llamar la atención sobre esos problemas que hay en el mundo que cuestan miles de vidas y que nos atañen directamente". Según desvela, lo más duro de su profesión como corresponsal de guerra, especialmente desde que ha sido padre, es ver la muerte de los niños. "Son generaciones perdidas condenadas al odio, porque cuando un niño ve morir a su padre, a su madre o a sus hermanos, es muy difícil que no crezca en ese ambiente de odio y que no reproduzca esos esquemas de violencia", lamenta.