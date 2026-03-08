Oscar Piastri de McLaren choca en camino a la parrilla del GP de Australia de F1

MELBOURNE (AP) — Oscar Piastri de McLaren se accidentó el domingo en el Gran Premio de Australia de la Fórmula 1 cuando se dirigía a la parrilla de salida, lo que lo dejó fuera de la carrera en su país.

Piastri se estrelló al salir de la cuarta curva e impactó la barrera antes de detenerse en el lado opuesto de la pista. Al parecer no sufrió lesiones por el accidente, pero su auto quedó gravemente dañado.

McLaren competía ahora con un solo auto, el de Lando Norris.

George Russell salía desde la pole position en la carrera del domingo, por delante de su compañero de equipo en Mercedes, Kimi Antonelli.

