El piloto australiano de McLaren, Oscar Piastri, partirá desde la primera posición de la parrilla de

Oscar Piastri (McLaren) partirá desde la pole en el GP de Países Bajos de F1

El piloto australiano de McLaren, Oscar Piastri, partirá desde la primera posición de la parrilla de salida del Gran Premio de Países Bajos (domingo a las 13:00 GMT) tras firmar este sábado el mejor crono en la sesión de clasificación, en el circuito de Zandvoort.

Piastri marcó un crono de 1:08.662, récord del trazado neerlandés, superando por solo 12 milésimas a su compañero británico Lando Norris, lo que confirma el dominio demostrado previamente por los McLaren en los entrenamientos libres.

Por detrás de los dos monoplazas papaya partirán el ídolo local, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), el único piloto que pudo rivalizar con los McLaren y rodar por debajo del minuto y nueve segundos, y el francés Isack Hadjar (Racing Bulls).

En la tercera fila estarán el británico George Russell (Mercedes) y el monegasco Charles Leclerc, quien superó por apenas 50 milésimas a su compañero en Ferrari, Lewis Hamilton.

Completaron el Top 10 el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls) y los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin).

El brasileño de Sauber, Gabriel Bortoleto, partirá desde la 13ª posición de la parrilla, mientras que el otro piloto sudamericano, el argentino Franco Colapinto, saldrá 16º.

