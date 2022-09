Oscar Piastri pilotará para McLaren, que gana la batalla legal a Alpine

El australiano Oscar Piastri pilotará para la escudería de Fórmula 1 McLaren en 2023 y 2024 ya que su contrato con el equipo británico fue considerado válido, a diferencia del que alegaba Alpine con la joven promesa, anunció este viernes la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

Piastri, de 21 años, estaba en el centro de un embrollo jurídico. McLaren y Alpine afirmaron tener un contrato con el piloto para la próxima temporada.

Finalmente la oficina de reconocimiento de contratos de la F1 (CRB por sus siglas en inglés), que ha ejercido el arbitraje en el caso, ha dado la razón a McLaren.

El culebrón arrancó a inicios de agosto, cuando Fernando Alonso anunció su fichaje sorpresa por Aston Martin para la temporada 2023.

Alpine, actual escudería del asturiano, anunció que el piloto que remplazaría al español a partir de la próxima temporada sería el reserva Piastri.

Sin embargo, el australiano desmintió esta información: "No he firmado ningún contrato con Alpine para 2023. No seré piloto de Alpine la próxima temporada".

El desdén del joven piloto, campeón en Fórmula 3 (2020) y Fórmula 2 (2021), hacia el equipo en el que se formó, es porque encontró un acuerdo con McLaren, que finalmente ha ganado la batalla legal.

