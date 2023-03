Oscar pistorius pide la libertad condicional una década después de matar a su novia

Por Wendell Roelf, Anait Miridzhanian y Siyabonga Sishi

JOHANNESBURGO, 31 mar (Reuters) - Oscar Pistorius, el excampeón paralímpico encarcelado en 2016 por asesinar a su novia Reeva Steenkamp, pidió el viernes su libertad anticipada en una vista de la junta de libertad condicional.

El sudafricano, que en su día fue el niño mimado del movimiento paralímpico por impulsar un mayor reconocimiento y aceptación de los deportistas discapacitados, mató a tiros a Steenkamp, modelo y estudiante de Derecho, en el baño de su casa el día de San Valentín de 2013.

El atleta, conocido como "Blade Runner" por sus piernas protésicas de fibra de carbono, pasó de héroe público a asesino convicto en un juicio que suscitó interés en todo el mundo.

Pistorius puede optar a la libertad condicional tras cumplir la mitad de su condena. La familia de Steenkamp se opone a su petición y hará declaraciones verbales y escritas en la vista sobre el impacto que el asesinato tuvo en ellos, dijo a Reuters su abogada, Tania Koen.

A su llegada a la prisión de Atteridgeville, cerca de la capital, Pretoria, el viernes por la mañana para la audiencia a puerta cerrada, la madre de Reeva, June Steenkamp, dijo que se sentía nerviosa.

"Va a ser muy duro estar en la misma habitación que él", dijo a periodistas desde su auto. "No me creo su historia". Más tarde se la vio salir de la prisión donde se celebraba la vista, pero no estaba claro si había concluido, ya que la familia y los portavoces de la prisión no estuvieron disponibles para hacer comentarios.

La junta independiente de libertad condicional debe determinar si Pistorius corre el riesgo de cometer delitos similares en el futuro, dijo el portavoz de la prisión, Singabakho Nxumalo.

Se tendrán en cuenta sus antecedentes disciplinarios, los programas de formación en prisión y su estado físico y mental, según los funcionarios de prisiones.

(Reporte adicional de Nellie Peyton; editado en español por Carlos Serrano)

Reuters