Óscar Puente confía en que el acuerdo entre EEUU y la UE sea el "principio de una relación estable"

MADRID, 28 Jul. 2025 (Europa Press) - El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, espera que el acuerdo alcanzado este domingo entre Estados Unidos y la Unión Europea en materia de aranceles comerciales sea "el principio de una relación estable". En una entrevista a TVE recogida por Europa Press, el ministro ha celebrado que este acuerdo "supone no estar al albur de que cada día se diga un arancel distinto, hoy 50% y mañana 60%", lo que en su opinión significa conseguir "un horizonte de estabilidad". "Hay que ver los detalles, ya que sin verlos me parece imprudente pronunciarse. A partir de ahí veremos qué conclusión podemos sacar. La parte positiva es que esperemos que sea el principio de una relación estable", ha explicado. Asimismo, Puente ha precisado que, sea el acuerdo que sea, el Gobierno de España "va a proteger a las empresas" siempre que esos aranceles tengan repercusión en las mismas: "Eso que no le quepa a nadie ninguna duda, adoptaremos las medidas que hagan falta". Este domingo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alcanzaron un acuerdo para resolver su disputa comercial sobre el aumento de aranceles, con el establecimiento de gravámenes del 15% para productos europeos, y compromete al bloque europeo a realizar inversiones adicionales así como a abordar adquisiciones de energía y armamento en EE.UU.