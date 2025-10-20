Óscar Puente niega que exista una “caja B” en Ferraz tras citar el Supremo a un exgerente del PSOE: “Nada que ocultar”

MADRID, 20 Oct. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha negado que exista una 'caja B' en el Partido Socialista, después de que el magistrado del Tribunal Supremo que investiga el 'caso Koldo' haya citado como testigo a un exgerente del PSOE para aclarar los pagos en efectivo al exministro José Luis Ábalos y su colaborador Koldo García.

"Lo hemos dicho por activa, por pasiva y por perifrástica", ha señalado el ministro para rechazar que exista una contabilidad paralela, fuera de los registros contables fiscalizados por el Tribunal de Cuentas.

"Es más, aportamos la hoja Excel en la que venían reseñados los pagos que se habían hecho en efectivo como reembolso de gastos previamente hechos por el que entonces era secretario de Organización", ha indicado en referencia a Ábalos, en una entrevista en 'TVE', recogida por Europa Press.

"Nada que ocultar", ha apuntado el ministro, que sostiene que los trabajadores del PSOE citados por el Supremo darán las "oportunas explicaciones". Además, ve lógico que los cite para aclarar los pagos en efectivo a Ábalos y Koldo, toda vez que estos últimos se acogieron a su derecho a no declarar en sede judicial la semana pasada.

El ministro ha hecho estas declaraciones este mismo lunes, solo unos minutos después de que el magistrado Leopoldo Puente ordenara citar como testigos al exgerente del PSOE Mariano Moreno y a la trabajadora de la Secretaría de Organización del partido Celia Rodríguez.

No obstante, el titular de Transportes afea que esta decisión se tome el mismo día que se ha conocido otra información sobre el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón (PP), sobre una comida de más de 800 euros que se cargó a la Generalitat, pero finalmente se pagó en efectivo del propio bolsillo del dirigente, según ha defendido el propio dirigente autonómico.

En la misma línea, Puente ha seguido cargando contra Mazón al que ha pedido que enseñe la factura "del Ventorro" en referencia a la comida en la que estuvo la tarde en que se produjeron las inundaciones en Valencia de hace un año.

"Todavía el ticket no lo hemos visto, tampoco sabemos si lo pagaron en el Partido Popular en efectivo, con tarjeta o por transferencia", ha apuntado.