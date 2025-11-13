Óscar Puente pone en cuestión la exigencia por ley a Renfe para recuperar las indemnizaciones por retraso

MADRID, 13 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha cuestionado la eficacia que tendrá que la enmienda introducida en la Ley de Movilidad Sostenible obligando a Renfe a recuperar las indemnizaciones por retrasos de 15 y 30 minutos en el AVE, pues recuerda que no es la única compañía que opera y que puede afectar a la libre competencia.

Fue en julio de 2024 cuando la empresa pública decidió suprimir las indemnizaciones por esos retrasos y fijarlos sólo a demoras de al menos 60 minutos. El PP ha venido pronunciándose en contra de este criterio desde entonces y aprovechó el paso de la Ley de Movilidad Sostenible por el Senado, donde tiene mayoría absoluta, para introducir una enmienda que obligue a Renfe a recuperar sus indemnizaciones antiguas.

La enmienda se ha votado este jueves en el Congreso y se ha aprobado gracias el apoyo de Vox, Junts, ERC, Podemos y BNG, por lo que finalmente se verá publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) junto con el resto de la ley.

Sin embargo, el titular de Transportes duda de la eficacia de esta propuesta por dirigirse únicamente a un agente del sector y no a otras operadoras como Ouigo o Iryo. "A ver qué recorrido tiene", ha dicho Puente momentos después de aprobarse la enmienda.