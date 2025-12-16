Óscar Puente pregunta a Yolanda Díaz si incluye a ministros de Sumar en la remodelación que pide y rechaza la propuesta

MADRID, 16 Dic. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha rechazado hoy la propuesta realizada por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, quien ha propuesto remodelar el Gobierno, asegurando que eso es como ofrecer sacrificios en el altar: "Que piensen en otra cosa". Además, ha preguntado a Díaz si en la reestructuración del Ejecutivo incluye a ministros de Sumar.

Puente ha realizado estas declaraciones en TVE, recogidas por Europa Press, donde le han preguntado qué gestos va a hacer el Gobierno para paliar el malestar que tiene Sumar por la proliferación de casos de corrupción y acoso en el PSOE.

El ministro ha recordado a la vicepresidenta que una remodelación del Gobierno solo le compete al presidente y plantearla en este caso supone "ofrecer sacrificios en el altar", algo que considera una medida más religiosa que política. Además, ha dicho no entender qué tiene que ver un caso de acoso en Monforte de Lemos o en Almusafes con un cambio en el Ejecutivo. "No sé qué va a resolver", ha exclamado.

OFRECER SACRIFICIOS EN EL ALTAR

También ha cuestionado a Yolanda Díaz si en su propuesta incluye a ministros de Sumar: "No sé si también hay que remodelarlos a ellos". Dicho esto, ha recordado el caso de Íñigo Errejón, el que fuera portavoz de Sumar en el Parlamento que tuvo que dimitir también por acusaciones de acoso sexual.

"No recuerdo desde luego ningún ministro del Partido Socialista que saliera a pedirle a la señora Díaz que hiciera un cambio en su estructura de partido, ni siquiera en el propio Gobierno", ha exclamado.

No obstante, ha precisado que cada uno es libre de plantear lo que quiera pero considera que las propuestas deben tener "coherencia" para que la gente entienda cuál es su propósito.

QUE SUMAR PIENSE EN OTRA COSA

"Que piensen en alguna otra cosa", ha añadido insistiendo en que una remodelación está fuera de lugar y no guarda ningún tipo de relación con los problemas que se están viviendo. De hecho, ha precisado que los cambios en el Ejecutivo no tienen nada que ver con las soluciones que hay que implementar para evitar el acoso o la corrupción. "O es que la corrupción está en el Gobierno o es que hay algún caso de acoso en el gobierno", ha cuestionado.

No obstante, ha dicho entender el malestar en la formación de Yolanda Díaz por los casos de corrupción y también el de muchos progresistas. Así, ha asegurado compartirlo porque "da mucha rabia" que haya quien haya puesto por delante sus intereses personales actuando con "mucha estupidez" porque además de dañar a la organización, también han dañado al sistema político y se han hecho daño a sí mismos.

El ministro también se ha pronunciado sobre la petición que ha hecho la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, quien ha echado de menos que sus compañeros del PSOE con cargos políticos importantes salgan a hablar y se pronuncien sobre los casos de acoso sexual en el seno de la organización.

LA ALCALDESA TIENE RAZÓN

Puente ha dicho respetar "muchísimo" a esta alcaldesa por ser "extraordinaria" y una "mujer muy inteligente". Ha admitido que "probablemente tenga razón en alguna de las cosas que dice" pero cree que en este asunto lo importante es analizar cómo está reaccionando la organización ya que ningún partido está libre de machismo ya que éste "permea en la sociedad de arriba abajo".

Dicho esto, ha señalado que todas las personas sobre las que pesa una acusación o una sospecha fundada de haber incurrido en conductas inaceptables están fuera de la organización por lo que cree que el PSOE "está reaccionando como debe hacerlo".

Otra cosa, ha añadido, es que estén más o menos acertados en sus declaraciones porque cree que a veces es difícil abordar cuestiones que atañen a personas que han conocido y tratado y sobre las que nunca han tenido una sospecha. "La verdad es que a muchos hombres en el Partido Socialista esto nos ha pillado completamente descolocados, tengo que admitirlo", ha remachado.

En cualquier caso, considera que todo lo que está pasando va a servir para tener claro que no pueden relajarse y no pueden pensar que porque sean del PSOE, están blindados contra este tipo de comportamientos, admitiendo además que es posible que en este caso hayan actuado con exceso de confianza.

En cuanto a su análisis de la situación política actual, el ministro ha asegurado que es la misma que hace un año o hace dos, es decir, que lo que hay es una derecha que "no acepta los resultados electorales y que busca todas las fórmulas posibles para intentar que la legislatura acabe cuanto antes". Pero ha dejado claro que pese a las dificultades, el Gobierno va a seguir adelante porque tienen una hoja de ruta clara.