Osimhen alarga su racha goleadora y Galatasaray vence a Bodø/Glimt

MILÁN (AP) — Victor Osimhen continuó con su impresionante racha goleadora en Europa al estampar un doblete para que Galatasaray derrotase el miércoles 3-1 a Bodø/Glimt en la Liga de Campeones.

Osimhen marcó sus dos tantos en el primer tiempo y extendió a siete partidos su racha goleadora en competiciones. Suma nueve goles en ese período, remontándose a la campaña de Galatasaray en la Liga Europa la temporada pasada.

El delantero nigeriano estuvo cerca de lograr el hat-trick en varias ocasiones, notablemente a los 60 minutos cuando su intento fue desviado por el arquero Nikita Haikin. Yunus Akgün aprovechó el rebote para marcar el tercer gol de Galatasaray.

El suplente Andreas Helmersen descontó para el club noruego poco después de entrar al campo.

Impacto inmediato

El suplente Roberto Navarro tuvo un impacto inmediato para que el Athletic Bilbao consiguiera sus primeros puntos en esta edición de la Champions, viniendo de atrás para vencer 3-1 a Qarabag.

Con el marcador 1-1, Navarro saltó al campo a los 65 y dio la ventaja a los anfitriones cinco minutos después con un remate combeado al segundo palo.

Qarabag, el club de Azerbaiyán que sorprendentemente marchaba perfecto tras las dos primeras jornadas, se adelantó al cabo de apenas 49 segundos gracias al gol de Leandro Andrade.

Pero Gorka Guruzeta igualó poco antes del descanso y puso cifras definitivas cerca del final.

