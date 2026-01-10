Osimhen lleva a Nigeria a semifinales de la Copa Africana con victoria sobre Argelia

RABAT, Marruecos (AP) — Victor Osimhen anotó un gol y asistió en otro para que Nigeria venciera el sábado 2-0 a Argelia, asegurando un lugar en las semifinales de la Copa Africana de Naciones.

Las Súper Águilas, que no tuvieron una preparación ideal para el torneo después de que se reportó que no les pagaron los bonos, enfrentarán el miércoles al anfitrión Marruecos en la segunda semifinal en Rabat.

Necesitaron paciencia en Marrakech contra el equipo con la mejor defensa del torneo después de no aprovechar sus oportunidades en la primera mitad: Akor Adams disparó por encima cuando solo tenía a Luca Zidane en la portería de Argelia para vencer, y le despejaron otro intento Calvin Bassey en la línea.

Osimhen finalmente anotó justo después del descanso cuando cabeceó el balón en dirección contraria al movimiento de Zidane desde el centro de Bruno Onyemaechi.

Fue el primer gol que concede en el torneo Zidane, cuyos padres estaban nuevamente en las gradas.

Pero fue rápidamente seguido por el segundo.

Un juego de construcción paciente precedió al pase de Alex Iwobi a Osimhen, quien desinteresadamente jugó el balón con Adams, quien eludió al Zidane que salía apresuradamente y empujó el balón a la red vacía.

El entrenador de Argelia, Vladimir Petković, reaccionó con tres cambios, incluyendo la salida del capitán Riyad Mahrez y el delantero estrella Ibrahim Maza, pero no hubo nada que los Zorros del Desierto pudieran hacer para volver al juego contra los confiados y seguros nigerianos.

Adams golpeó el poste al intentar anotar el tercero de su equipo.

El tres veces campeón, Nigeria, que perdió la final de la pasada edición ante Costa de Marfil, está buscando ganar el título por primera vez desde 2013. Esto ayudaría a compensar la decepción de no clasificar para el Mundial.

El campeón defensor Costa de Marfil enfrenta más tarde al siete veces campeón Egipto por un lugar en la semifinal contra Senegal.

