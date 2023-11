ROMA (AP) — Victor Osimhen está de vuelta, lo mismo que el Napoli con su nuevo técnico Walter Mazzarri.

Osimhen ingresó de cambio en su primer encuentro tras un mes lesionado y demostró su determinación en la victoria del campeón defensor 2-1 ante el Atalanta el sábado.

Osimhen se aprovechó de un mal despeje del portero del Atalanta Marco Carnesecchi y estiró el pie para empujar el balón a su compañero Eljif Elmas, quien de un solo toque redirigió el balón para anotar el tanto del triunfo a los 79 minutos.

Osimhen, quien fue el máximo anotador de la liga la campaña anterior, no había jugado desde que se lesionó la ingle derecha en un duelo con Nigeria.

Mazzarri fue contratado para reemplazar a Rudi García después de que el Napoli perdió ante el Empoli antes del descanso internacional —la tercera derrota en casa tras perder sólo dos toda la temporada anterior.

Napoli avanzó al tercer puesto, un punto por encima del AC Milan, que más tarde recibe a la Fiorentina y está a siete del líder Inter de Milán, que el domingo visita al escolta Juventus.

Atalanta cayó al sexto puesto.

Napoli ahora visita al Real Madrid el miércoles en la Liga de Campeones y posteriormente enfrenta al Inter.

Sarri bajo presión

El colero Salernitana remontó para vencer 2-1 a la Lazio para conseguir su primer triunfo de la temporada.

El exjugador de la Lazio Antonio Candreva anotó el decisivo gol. Ciro Immobile le dio la ventaja a la Lazio con un penal para convertirse en el primer jugador con 100 goles de visitante. Pero Grigoris Kastanos empató para iniciar la remontada del Salernitana.

La Lazio suma sólo cinco victorias en 13 duelos tras terminar segundo el año pasado.

“En los próximos días haré una evaluación y si encuentro que fue mi culpa asumiré la responsabilidad y le diré al presidente que haga un cambio”, aseguró el técnico Maurizio Sarri. “Pero de momento no estoy ahí”.

Jugadores y entrenadores se pintaron la cara con marcas rojas como parte de una campaña para promover la erradicación de la violencia contra las mujeres.