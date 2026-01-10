Osimhen tumba a Argelia, y Nigeria se cita con Marruecos en semis de la Copa de África

Con un gol y una asistencia, Victor Osimhen se bastó para tumbar a Argelia (2-0) este sábado en Marrakech y llevar a Nigeria a las semifinales de la Copa de África ante el anfitrión Marruecos.

Nigeria dominó la primera parte en Marrakech sin anotar pero encarriló su pase rápidamente en la segunda mitad con un salto colosal de Osimhen para marcar de cabeza (47').

El mejor jugador de África en 2023 se mostró a continuación generoso para asistir a Akor Adams (57'), que dribló con sangre fría a Luca Zidane, que no había recibido goles en el torneo hasta este sábado.

Subcampeón hace dos años ante Costa de Marfil, Nigeria llegó a Marruecos dolida por su fracaso en la clasificación al próximo Mundial, pero sueña con conquistar su cuarto título continental.

No se intimidó ante más de 30.000 espectadores en Marrakech, casi completamente volcados con Argelia, una prueba de fuego para lo que le espera el miércoles en la semifinal que se disputará en Rabat.