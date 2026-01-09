Osimhen y Nigeria buscan armonía con Argelia como próximo rival en la Copa de África

Liderada por Victor Osimhen y Ademola Lookman, la forma de Nigeria en la Copa de África ha dado motivos para el optimismo de cara al duelo de cuartos de final del sábado contra Argelia, pese a las versiones de problemas en el vestuario.

Las Súper Águilas llegaron a Marrakech para el choque por el pase a la semifinal como el equipo más goleador del torneo, con 12 tantos en los cuatro partidos que han disputado hasta el momento.

Las victorias contra Tanzania, Túnez y Uganda en la fase de grupos fueron seguidas por un demoledor 4-0 contra Mozambique en Fez en octavos, el mayor triunfo de cualquiera en una eliminatoria de la CAN desde 2010.

Osimhen y Lookman, ganadores del premio al Futbolista Africano del Año en 2023 y 2024, respectivamente, han desempeñado papeles estelares con tres goles cada uno, mientras Nigeria busca el éxito en el certamen como tónico para sus problemas de cara al Mundial de Norteamérica.

"El equipo mejora en cada partido", dijo Lookman, que también ha dado cuatro asistencias en el torneo, tras la victoria sobre Mozambique.

- Respiro tras el adiós al Mundial -

Nigeria ha empezado con fuerza a pesar de que el equipo regresó a Marruecos conmocionado por su fracaso en la clasificación para la Copa del Mundo.

Las Súper Águilas se colaron en la repesca mundialista, pero tuvieron sus esperanzas truncadas al caer en penales ante la República Democrática del Congo en noviembre en Rabat.

Por lo tanto, se perderán por segunda vez consecutiva la máxima cita del fútbol tras haber participado en seis de las siete ediciones anteriores.

El revés representa un fiasco para una nación apasionada por el deporte más popular que tiene, con diferencia, la mayor población del continente, aunque la Copa de África suele deparar historias de éxito inesperadas.

La increíble resurrección de Costa de Marfil en la última CAN hace dos años es el ejemplo perfecto.

Entonces, como anfitriones, los Elefantes estuvieron al borde de la eliminación en la fase de grupos, pero luego remontaron para ganar el trofeo con una victoria contra Nigeria en la final.

- ¿Problemas en el vestuario? -

De las nueve naciones africanas que se clasificaron directamente para el Mundial de este año, Ghana y Cabo Verde no lograron llegar a Marruecos para la Copa de África.

Nigeria, por su parte, espera conquistar un cuarto título continental para aliviar su decepción por no estar entre los equipos que viajarán a Estados Unidos, Canadá y México.

Esta semana se cumple un año desde que Eric Chelle, exjugador y exentrenador de Mali, asumió el mando de las Súper Águilas, pero lo único que puede hacer en este momento es tratar de mantener la concentración en Argelia en medio de mucho ruido extradeportivo.

El técnico marfileño tuvo que restar importancia a las insinuaciones de una pelea con Osimhen en la victoria de octavos de final, cuando este último pareció enfadarse con un compañero por no darle el balón.

El delantero del Galatasaray fue sustituido y no participó en las celebraciones de la victoria sobre el césped con sus compañeros al final del partido.

"Es nuestro hombre número uno, todo el mundo lo sabe. Delantero top, jugador top; lo demás no es realmente importante", dijo a periodistas Lookman, atacante del Atalanta.

Chelle debe confiar en que se restablezca la armonía para el partido contra Argelia, una reedición de la semifinal de la CAN 2019 que las Súper Águilas perdieron 2-1 en El Cairo con un gol de Riyad Mahrez en los minutos finales.

- Disputas por las bonificaciones -

Sin embargo, los preparativos para el duelo se han visto eclipsados por informes sobre una disputa por las bonificaciones, con múltiples fuentes afirmando en los últimos días que el equipo no había recibido el dinero prometido tras sus primeros cuatro encuentros.

Eso dio lugar a hablar de un boicot a los entrenamientos, pero el jueves se informó que el problema se había resuelto.

El presidente de la Federación Nigeriana de Fútbol, Ibrahim Musa Gusau, dijo a ESPN que "los pagos habían sido procesados".

Un portavoz de la selección nigeriana confirmó a la AFP que el equipo estaba entrenando, según lo previsto, en Marrakech, mientras Chelle y sus jugadores aspiran a un lugar en semifinales.