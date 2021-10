Osman Kavala se niega a comparecer ante el tribunal que le acusa de golpismo tras los insultos de Erdogan

El filántropo turco Osman Kavala ha comunicado este viernes que se negará a comparecer en las próximas vistas judiciales que tiene pendientes por su supuesta implicación en la intentona golpista de 2016 después de los comentarios injuriosos que el presidente, Recep Tayyip Erdogan, hizo sobre él esta semana.

Encarcelado desde noviembre de 2017, Kavala ha se√Īalado que la comparaci√≥n que Erdogan hizo de √©l con el magnate financiero estadounidense de origen h√ļngaro George Soros "es lamentable" y "no se ajusta a la seriedad de la Presidencia".

"Aunque los cargos en mi contra no se basan en ninguna prueba, he estado detenido durante cuatro a√Īos. Las declaraciones insultantes y difamatorias del presidente contra una persona que no ha sido condenada y cuyo juicio est√° pendiente atentan contra la dignidad humana", ha dicho Kavala a trav√©s de un comunicado.

"Estos son los mensajes que crean la percepción de que soy culpable y que afectan directamente al juicio", ha explicado Kavala, en referencia a las palabras de un Erdogan que, durante la semana, de visita oficial por varios países africanos, ha acusado al filántropo turco de ser una suerte de "Soros doméstico", que se sirve "del poder del dinero para desestabilizar el lugar que desee".

Kavala forma parte de la junta directiva de la sucursal turca de la Open Society Foundation de George Soros, que se estableci√≥ y oper√≥, tal y como recuerda, "de acuerdo con la ley" y con el √ļnico fin de "apoyar a las organizaciones no gubernamentales turcas de manera transparente", hasta que cerr√≥ finalmente en 2018 tras las cr√≠ticas del presidente Erdogan.

"Creo que no tendría sentido asistir a las audiencias y hacer una defensa a partir de ahora, ya que no es posible celebrar un juicio justo en estas condiciones. Como ciudadano defensor del estado de derecho, creo que no es correcto actuar para legitimar esta situación a la que está expuesto el Poder Judicial", ha zanjado Kavala, quien debía acudir el próximo 26 de noviembre a una de estas citas.

Kavala est√° acusado de espionaje y de intentar tumbar al Gobierno de Erdogan sirvi√©ndose de las multitudinarias protestas de 2013 en Estambul, por lo que podr√≠a ser encarcelado en el peor de los casos a cadena perpetua. En diciembre de 2019, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) fall√≥ a su favor y se√Īal√≥ que estaba siendo v√≠ctima de una "detenci√≥n arbitraria" desde 2017.

Esta semana, el Gobierno turco convocó a los embajadores de diez países, entre ellos el de Estados Unidos, Alemania, Francia, o Canadá, para protestar por un comunicado conjunto en el que se reclamaba la liberación del filántropo.