Oswaldo Vizcarrondo será DT interino de Venezuela para amistosos contra Argentina y Belice

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) anunció este lunes como entrenador interino de la selección absoluta al exdefensor Oswaldo Vizcarrondo para los amistosos de octubre contra Argentina y Belice, tres semanas después de la salida del argentino Fernando "Bocha" Batista, que fracasó en la clasificatoria mundialista.

Nacido en Caracas y formado como técnico en Francia, donde vistió como jugador las camisetas del Nantes y el Troyes, Vizcarrondo, de 41 años, salta a dirigir la selección nacional siendo el actual entrenador de la Sub-20 y la sub-17.

Su nombramiento se da luego de que la FVF despidiera a Batista y a todo su equipo tras el fracaso de Venezuela en su intento de clasificar al Mundial de Norteamérica-2026.

"Oswaldo Vizcarrondo será el director técnico interino de La Vinotinto para los amistosos de la Fecha FIFA de octubre ante Argentina y Belice" que se jugarán el 10 y 14 de octubre en Estados Unidos, dijo en un comunicado la FVF.

Vizcarrondo, que desde 2004 jugó 83 partidos con la Vinotinto, estará acompañado del entrenador del Caracas, Fernando Aristeguieta, y de Mario Rondón, asistente técnico de la sub-17.

"Finalizados los compromisos Vizcarrondo continuará al mando de la Vinotinto Sub-17, enfocando su preparación para el Mundial de Qatar de la categoría", añadió la federación.

Venezuela perdió el pasado 9 de septiembre la posibilidad de avanzar al repechaje intercontinental para clasificarse a su primer Mundial, luego de caer en casa ante Colombia por una goleada 6-3.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, pidió entonces "una reestructuración del cuerpo técnico".

