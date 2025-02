OTAN enfrenta "un momento de verdad" ante las nuevas prioridades de seguridad de EEUU

BRUSELAS (AP) — Con un solo discurso del jefe del Pentágono, Pete Hegseth, esta semana, el miembro más poderoso de la OTAN ha sumido a la mayor alianza militar del mundo en el desorden, planteando preocupantes interrogantes sobre el compromiso de Estados Unidos con la seguridad europea.

Hegseth dijo a casi 50 de los aliados occidentales de Ucrania el miércoles que estaba ahí “para expresar de manera directa y clara que las duras realidades estratégicas impiden que Estados Unidos se enfoque principalmente en la seguridad de Europa”.

“Estados Unidos enfrenta amenazas significativas a nuestra patria. Debemos —y lo estamos haciendo— enfocarnos en la seguridad de nuestras propias fronteras”, afirmó.

Al leer la cartilla a los aliados estadounidenses, Hegseth indicó que Ucrania no recuperará todo el territorio en manos de Rusia y no se le permitirá unirse a la OTAN, lo que garantizaría definitivamente que el presidente ruso, Vladímir Putin, nunca la ataque nuevamente.

Insistió en que la OTAN no participará en ninguna fuerza futura que pueda ser necesaria para mantener la paz en Ucrania. Las naciones europeas y otras podrán, pero los europeos tendrán que pagar por ello. Ningún soldado estadounidense participaría en tal operación, advirtió.

Más allá de eso, Hegseth dijo que la OTAN no acudirá en ayuda de ninguna nación europea involucrada en esa fuerza si es atacada por Rusia. No está claro qué papel jugaría Estados Unidos, si es que juega alguno, aunque es seguro que Moscú pondrá a prueba la determinación de la fuerza si Estados Unidos no proporciona respaldo.

El ministro de Defensa de Francia, Sébastien Lecornu, afirmó que la OTAN enfrenta “un verdadero momento de verdad”.

“Decir que es la alianza más grande y robusta de la historia es cierto, históricamente hablando. Pero la verdadera pregunta es si seguirá siendo así en 10 o 15 años”, dijo.

¿Qué es la OTAN?

Fundada en 1949, la Organización del Tratado del Atlántico Norte fue formada por 12 naciones para contrarrestar la amenaza a la seguridad europea que representaba la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Lidiar con Moscú está en su ADN. Mantener la paz fuera del área euroatlántica no.

Las filas de la OTAN han crecido desde que se firmó el Tratado de Washington hace 75 años, alcanzando 32 países después de que Suecia se unió el año pasado, preocupada por una Rusia cada vez más agresiva.

La garantía de seguridad colectiva de la OTAN —el Artículo 5 del tratado— respalda su credibilidad.

Es un compromiso político de todos los países miembros para acudir en ayuda de cualquier miembro cuya soberanía o territorio pueda estar bajo ataque. Hegseth ha planteado dudas sobre el compromiso de Estados Unidos con esa promesa, aunque dijo que su país no planea abandonar la alianza.

Las puertas de la OTAN están abiertas a cualquier país europeo que desee unirse y pueda cumplir con los requisitos y obligaciones. Es importante destacar que la OTAN toma sus decisiones por consenso, por lo que cada miembro tiene poder de veto. Esta semana, Hegseth retiró la candidatura de Ucrania de la mesa.

¿Quién está a cargo?

Estados Unidos es el miembro más poderoso. Gasta mucho más en defensa que cualquier otro aliado y supera con creces a sus socios en términos de músculo militar. Así que Washington marca la agenda. El discurso de Hegseth fue una prueba más.

El trabajo diario de la OTAN está dirigido por el exprimer ministro holandés Mark Rutte.

Como el principal funcionario civil de la OTAN, él preside reuniones casi semanales de embajadores en el Consejo del Atlántico Norte, en su sede de Bruselas. Preside otras reuniones del consejo a nivel ministerial y cumbres de jefes de Estado y de gobierno. Rutte dirige la sede de la OTAN, intenta fomentar el consenso y habla en nombre de los 32 miembros.

El cuartel militar de la OTAN se encuentra cerca, en Mons, Bélgica. Siempre está dirigido por un oficial estadounidense. El actual comandante supremo aliado en Europa es el general Christopher Cavoli.

¿Qué está haciendo la OTAN para ayudar a Ucrania?

A pesar de que la mayoría de los aliados creen que Rusia podría representar una amenaza existencial para Europa, la OTAN en sí no está armando a Ucrania. Como organización, la OTAN no posee armas de ningún tipo. Colectivamente, la alianza solo proporciona apoyo no letal: combustible, raciones de combate, suministros médicos y chalecos antibalas, así como equipos para contrarrestar drones o minas.

Pero los miembros envían armas por su cuenta o en grupos. Los aliados europeos proporcionaron el 60% del apoyo militar que Ucrania recibió en 2024.

La OTAN también ha ayudado a las fuerzas armadas de Ucrania a pasar de la doctrina militar de la era soviética a un pensamiento moderno, y ha fortalecido las instituciones de defensa y seguridad de Ucrania.

Mucho de lo que la OTAN hace por Ucrania, y de hecho por la seguridad global, se malinterpreta. A menudo, se piensa en la alianza como la suma de todas las relaciones de Estados Unidos con sus socios europeos, desde la imposición de sanciones y otros costos a Rusia hasta el envío de armas y municiones.

Pero como organización, su mandato se limita a la defensa por medios militares de sus 32 países miembros —el sagrado voto de los Tres Mosqueteros de todos para uno, uno para todos— y un compromiso de ayudar a mantener la paz en Europa y América del Norte.

Al menos así fue hasta esta semana.

¿Por qué ha estacionado la OTAN más tropas en sus fronteras europeas?

Si bien algunos aliados han dejado abierta la posibilidad de enviar personal militar a Ucrania, la OTAN en sí no tiene planes de hacerlo, y Hegseth puso fin a cualquier especulación sobre si podría hacerlo.

Pero una parte clave del compromiso de los aliados para defenderse mutuamente es disuadir a Rusia, o a cualquier otro adversario, de lanzar un ataque en primer lugar. Finlandia y Suecia se unieron a la OTAN recientemente debido a esta preocupación.

Con la guerra en Ucrania a punto de entrar en su cuarto año, la OTAN tiene 500.000 militares en alta disponibilidad para contrarrestar cualquier ataque, ya sea en tierra, en el mar, por aire o en el ciberespacio.

¿EE.UU. está haciendo el trabajo pesado?

Debido al alto gasto en defensa de Estados Unidos durante muchos años, las fuerzas armadas estadounidenses se benefician no solo de un mayor número de tropas y armas superiores, sino también de activos significativos de transporte y logística.

Sin embargo, otros aliados están comenzando a gastar más. Después de años de recortes, los miembros de la OTAN se comprometieron a aumentar sus presupuestos de defensa nacional en 2014, cuando Rusia se anexó la península de Crimea de Ucrania.

El objetivo era que cada aliado gastara el 2% de su Producto Interno Bruto en defensa dentro de una década. En 2023, acordaron establecer el 2% como un piso de gasto, en lugar de un techo. Se esperaba que un récord de 23 países alcanzara ese objetivo de gasto el año pasado, frente a solo tres hace una década.

Pero Rutte ha dicho que necesitarán aumentar eso al 3% o más.

Lecornu, de Francia, afirma que las disputas sobre el gasto en defensa son “un debate falso”, ya que los gobiernos y parlamentos de toda Europa ya están aprobando más compras de armas y presupuestos militares más grandes, todo mientras arman a Ucrania para que pueda defenderse.

