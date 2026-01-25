OTAN: la alianza planea una "zona robótica" de defensa en la frontera oriental

La iniciativa busca proteger la vida de los soldados en las etapas iniciales de un posible ataque, informa RBC Ucrania, citando a Welt.

El general de la OTAN, Thomas Lowin, afirmó que los planes responden a las crecientes amenazas de Rusia.

Se establecerá un sistema de defensa multicapa a lo largo de las fronteras de la OTAN con Rusia y Bielorrusia, que combinará sensores, sistemas automatizados y plataformas robóticas para detectar y disuadir con prontitud los avances enemigos.

La zona podría desplegar drones armados, vehículos de combate semiautónomos, sistemas terrestres robóticos y sistemas automatizados de defensa aérea y antimisiles.

Además, como parte del fortalecimiento de su flanco oriental, la OTAN planea desplegar arsenales de armas y municiones significativamente mayores que antes en los países limítrofes, garantizando una respuesta rápida y apoyo logístico en caso de crisis.

El general también enfatizó que, si bien los sistemas de alta tecnología desempeñarán un papel clave, las decisiones finales sobre el uso de la fuerza quedan en manos humanas, de conformidad con el derecho internacional y las normas éticas aplicables (ANSA).