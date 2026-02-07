OTAN: La retirada de Washington. Solo Rubio en Múnich, Hegseth deserta de la OTAN

La última señal proviene de la agenda diplomática. En la Conferencia de Seguridad de Múnich, programada del 12 al 14 de febrero, el vicepresidente J.D. Vance, recién salido de los abucheos de Milán y protagonista de un discurso el año pasado que sacudió a la élite europea, no estará presente. El mismo escenario se repetirá en la reunión ministerial de Defensa de la OTAN en Bruselas el 12 de febrero, donde el secretario Pete Hegseth se retirará, reemplazado por su adjunto, Elbridge Colby, considerado el artífice de la nueva doctrina estadounidense.

No es casualidad: en la anterior reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN, Washington ya había evitado desplegar personalmente a Marco Rubio. Ahora, representará a Estados Unidos en Múnich, con la tarea de recomponer un tenso frente transatlántico, antes de visitar Bratislava y Budapest para reunirse con Robert Fico y Viktor Orban, los líderes europeos más cercanos a la Casa Blanca. Todas estas señales se perciben con creciente preocupación en Bruselas. La ausencia de Hegseth, reconoció la exportavoz de la OTAN Oana Lungescu, "envía una señal negativa en un momento de gran tensión en las relaciones transatlánticas" y podría reforzar las "dudas sobre la solidez del compromiso de Estados Unidos".

Las alarmas sonaron en las capitales europeas desde hace tiempo, empezando por el norte, donde la tensión se disparó durante la disputa por Groenlandia. Las relaciones con Washington se han relajado en los últimos días, pero la crisis no terminó, advirtió desde Nuuk el ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen.

El miércoles, los ministros de Defensa de la OTAN debatirán el fortalecimiento de su presencia en el Ártico para responder a las amenazas de Rusia y China. También se estará considerando la posibilidad de una misión Arctic Sentry para aumentar la vigilancia militar en la región. El objetivo, según explicó el ministro de Defensa británico, John Healey, es "mostrar a Estados Unidos que los aliados ya están haciendo más". Ese mismo día, en el castillo belga de Alden Biesen, los líderes de la UE hablarán acerca de competitividad, con un enfoque cada vez más explícito en la defensa: a pesar de los desacuerdos sobre la compra europea, la creencia de que se necesita un cambio de ritmo y una mayor autonomía es generalizada.

Y el único que sigue intentando mantener la calma es el secretario general de la Alianza, Mark Rutte: imaginar una defensa europea sin Estados Unidos, aclaró la semana pasada, es "soñar". (ANSA).