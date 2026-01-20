OTAN: Pentágono reducirá participación en algunos grupos asesores

Lo informó el Washington Post (WP) citando fuentes locales según las cuales la inminente decisión afecta a unos 200 soldados y conducirá a una disminución de la participación de Estados Unidos en los 30 centros de excelencia de la alianza que entrenan a las fuerzas de la OTAN en diversos aspectos de la guerra.

En lugar de retirar las tropas de una vez, el Pentágono tiene la intención de no reemplazar al personal al final de sus mandatos, un proceso que podría llevar años.

La decisión se estaba preparando desde hacía meses y, conforme afirman las mismas fuentes al WP, no está relacionada con las amenazas de Donald Trump a Groenlandia. (ANSA).