OTAN reforzará flanco oriental de Europa tras derribo de drones rusos en Polonia

BRUSELAS/VARSOVIA, 12 sep (Reuters) - La OTAN lanzó el viernes una nueva misión para reforzar la defensa del flanco oriental de Europa en respuesta a las incursiones de drones rusos en el espacio aéreo polaco a principios de esta semana.

Varsovia ha descrito las incursiones de drones como un intento de Rusia de poner a prueba la capacidad de respuesta de Polonia y la OTAN.

Más temprano el viernes rechazó la sugerencia de Donald Trump de que las incursiones podrían haber sido un error, una rara contradicción del presidente estadounidense de uno de los aliados más cercanos de Washington.

Rusia dijo que sus fuerzas estaban atacando Ucrania en el momento de las incursiones de drones y que no tuvo intención de atacar ningún objetivo en Polonia.

"Es imprudente e inaceptable. No podemos permitir que drones rusos entren en el espacio aéreo aliado", declaró Rutte al anunciar la operación "Centinela oriental".

La misión, que comienza el viernes por la noche, involucrará a una serie de activos que integran bases aéreas y terrestres. Aliados como Dinamarca, Francia, Reino Unido y Alemania se han comprometido hasta ahora con la misión, a la que se unirán otros países, según Rutte.

El máximo comandante de la OTAN, Alexus Grynkewich, afirmó que la Alianza defenderá cada centímetro de su territorio. "Polonia y los ciudadanos de toda la Alianza deben estar tranquilos por nuestra rápida respuesta de esta semana y nuestro importante anuncio de hoy", declaró.

En respuesta al comentario de Trump de que la incursión pudo haber sido un accidente, el primer ministro polaco, Donald Tusk, respondió en la red social X: "Nosotros también desearíamos que el ataque con drones a Polonia hubiera sido un error, pero no lo fue y lo sabemos".

Trump dijo el viernes en una entrevista con Fox News que su paciencia con el presidente ruso, Vladimir Putin, se está "agotando y agotando rápido", pero se abstuvo de amenazar con nuevas sanciones por la guerra.

Tras la fuerte condena a Rusia por parte de los líderes europeos por el incidente, Alemania dijo que había ampliado la vigilancia aérea sobre Polonia y convocó al embajador ruso el viernes.

