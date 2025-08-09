OTAN saluda acuerdo entre Armenia y Azerbaiyán, que califica como un "avance significativo"

La OTAN saludó el sábado la firma de un acuerdo de paz negociado con la ayuda de Estados Unidos entre Armenia y Azerbaiyán, tras décadas de conflicto, calificándolo como un "avance significativo".

"Saludamos los progresos hacia la paz entre Armenia y Azerbaiyán y agradecemos (al presidente estadounidense Donald Trump) por sus inversiones en la paz", declaró Allison Hart, portavoz de la alianza militar occidental, en X.

"Es un avance significativo", subrayó.

Estas dos antiguas repúblicas soviéticas han librado varias guerras desde el desmembramiento de la Unión Soviética por el Karabaj, una región azerbaiyana entonces poblada por una mayoría armenia.

Azerbaiyán tomó pleno control de la zona en septiembre de 2023 después de una ofensiva relámpago contra los separatistas armenios del Karabaj, lo que provocó la huida de más de 100.000 armenios.