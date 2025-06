OTAN se compromete al aumento de gasto que quería Trump y a la defensa colectiva

Por Andrew Gray, Sabine Siebold y Jeff Mason

LA HAYA, 25 jun (Reuters) - Los líderes de la OTAN respaldaron el miércoles un gran aumento del gasto en defensa y reafirmaron su compromiso de defenderse mutuamente tras una breve cumbre en Países Bajos hecha a medida del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Aunque Trump consiguió lo que quería en la reunión anual, sus aliados de la OTAN se sentirán aliviados de que se haya comprometido con el principio fundamental de la defensa colectiva, después de que el martes se expresara de forma menos clara.

Trump dijo en una rueda de prensa que "tuvimos una gran victoria aquí", y añadió que espera que los fondos adicionales se gastaran en material militar fabricado en Estados Unidos.

Sin embargo, Trump amenazó con castigar a España después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declarara que podría cumplir sus compromisos con la OTAN gastando mucho menos que el nuevo objetivo del 5% del PBI.

"Me parece terrible. Ellos (España) lo están haciendo muy bien. Y esa economía podría saltar por los aires cuando ocurra algo malo", dijo Trump, añadiendo que España obtendría de Estados Unidos un acuerdo comercial más duro que el de otros países de la Unión Europea. En un breve comunicado, la OTAN respaldó un objetivo de gasto en defensa del 5% del PBI para 2035, en respuesta a una demanda de Trump y a los temores de los europeos de que Rusia suponga una amenaza creciente para su seguridad tras la invasión de Ucrania en 2022. "Reafirmamos nuestro férreo compromiso con la defensa colectiva consagrada en el artículo 5 del Tratado de Washington: que un ataque contra uno es un ataque contra todos", señaló. La alianza de 32 países hizo caso al llamamiento de Trump para que otros países aumenten su gasto en defensa para reducir la dependencia de la OTAN de Estados Unidos. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, reconoció que no es fácil para los países europeos y Canadá encontrar el dinero extra, pero dijo que es vital hacerlo. "Mis compañeros están absolutamente convencidos de que, dada la amenaza rusa y la situación internacional en materia de seguridad, no hay alternativa", dijo el ex primer ministro neerlandés a la prensa en La Haya, su ciudad natal. El nuevo objetivo de gasto —que deberá alcanzarse en los próximos 10 años— supone un salto de cientos de miles de millones de dólares al año respecto al objetivo actual del 2% del PBI, aunque se medirá de forma diferente. Los países gastarían el 3,5% del PBI en defensa básica, como tropas y armamento, y el 1,5% en medidas más amplias relacionadas con la defensa, como ciberseguridad, protección de oleoductos y adaptación de carreteras y puentes para soportar vehículos militares pesados. Todos los miembros de la OTAN han respaldado una declaración que consagra el objetivo, aunque España dijo que no necesita cumplirlo y que puede cumplir sus compromisos gastando mucho menos. Rutte no está de acuerdo, pero aceptó un acuerdo ambiguo con Sánchez como parte de sus esfuerzos para dar a Trump una victoria diplomática y hacer que la cumbre se desarrolle sin problemas. CRÍTICAS A ARANCELES A pesar de una apariencia de acuerdo general, el presidente francés, Emmanuel Macron, planteó la cuestión de los aranceles a la importación de Trump, y el daño que pueden hacer al comercio transatlántico, como una barrera para aumentar el gasto en defensa. "No podemos decir que vamos a gastar más y luego, en el corazón de la OTAN, lanzar una guerra comercial", dijo Macron, calificando la decisión de "aberración". Agregó que se lo había planteado varias veces a Trump. Rutte afirmó que la OTAN emergerá como una alianza "más fuerte, más justa y más letal", y dijo que Trump merecía "todos los elogios" por conseguir que los miembros de la alianza acordaran aumentar el gasto en defensa. A la pregunta de un periodista sobre si había recurrido en exceso a la adulación para mantener a Trump de su lado durante la cumbre, Rutte dijo que eran amigos y que juzgar su enfoque era una cuestión de gustos. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, tuvo que conformarse con asistir a la cena previa a la cumbre del martes por la noche en lugar de al encuentro principal del miércoles, pero se reunió con Trump por separado. "Hemos cubierto todos los temas verdaderamente importantes. Doy las gracias al señor presidente, doy las gracias a Estados Unidos", escribió Zelenski en X. "Hablamos de cómo lograr un alto el fuego y una paz real. Hablamos de cómo proteger a nuestro pueblo". El primer ministro húngaro, Viktor Orban, diluyó la muestra de unidad cuando dijo a la prensa que la OTAN no tenía nada que hacer en Ucrania y que Rusia no era lo suficientemente fuerte como para representar una amenaza real para la OTAN. El Kremlin ha acusado a la OTAN de estar en una senda de militarización desenfrenada y de presentar a Rusia como un "demonio del infierno" para justificar su gran aumento del gasto en defensa. (Información adicional de Lili Bayer, Anthony Deutsch, Bart Meijer, Stephanie van den Berg, John Irish, Gram Slattery y Charlotte Van Campenhout; redacción de Andrew Gray y Keith Weir; edición en español de Paula Villalba, Jorge Ollero Castela y Javier Leira)