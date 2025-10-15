OTAN y la UE colaboran en un "muro de drones" para proteger Europa, según Rutte

BRUSELAS, 15 oct (Reuters) -

El jefe de la OTAN, Mark Rutte, dijo el miércoles, antes de una reunión con los ministros de Defensa, que la alianza militar y la Unión Europea estaban colaborando en sus esfuerzos por establecer un "muro de drones" para proteger a los países miembros de las incursiones de.

A la pregunta de si estaban redoblando esfuerzos, Rutte dijo que la UE y la OTAN desempeñan papeles diferentes: la OTAN aporta capacidades en el aspecto militar y la UE mantiene el poder blando del mercado interior y se asegura de que haya dinero. (Información de Charlotte van Campenhout y Sabine Siebold; escrito por Inti Landauro; edición de Makini Brice; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)