OTAN y la UE colaboran en un "muro de drones" para proteger Europa, según Rutte
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
BRUSELAS, 15 oct (Reuters) -
El jefe de la OTAN, Mark Rutte, dijo el miércoles, antes de una reunión con los ministros de Defensa, que la alianza militar y la Unión Europea estaban colaborando en sus esfuerzos por establecer un "muro de drones" para proteger a los países miembros de las incursiones de.
A la pregunta de si estaban redoblando esfuerzos, Rutte dijo que la UE y la OTAN desempeñan papeles diferentes: la OTAN aporta capacidades en el aspecto militar y la UE mantiene el poder blando del mercado interior y se asegura de que haya dinero. (Información de Charlotte van Campenhout y Sabine Siebold; escrito por Inti Landauro; edición de Makini Brice; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)
LA NACION
Otras noticias de OTAN
Más leídas
- 1
Ejecuciones públicas, purgas y venganza: Hamas sale de su escondite y comienza a retomar el control de Gaza
- 2
Japón venció a Brasil por primera vez en la historia y tras remontar un 2-0
- 3
Soledad Pastorutti fue tajante sobre la polémica final de La Voz Argentina y explicó qué pasó
- 4
El piropo de Donald Trump a una periodista argentina y el furcio sobre la presidencia de Milei